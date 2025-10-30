Menü Kapat
19°
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Volkan Konak’ın eşi Selma Konak’tan yürek burkan paylaşım

Türk halk müziğinin unutulmaz isimlerinden Volkan Konak'ın eşi Selma Konak son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı. Eşi Volkan Konak'ın ani ölümüyle büyük bir yıkım yaşayan Selma Konak, eşine olan özlemini sosyal medyadan dile getirdi.

Volkan Konak’ın eşi Selma Konak’tan yürek burkan paylaşım
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 11:17

, 31 Mart tarihinde kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Volkan Konak'ın ani ölümü hem ailesini hem de sevenleri arasında büyük üzüntüye yol açtı. Selma Konak son paylaşımıyla eşine olan özlemini dile getirdi.

SELMA KONAK'IN VOLKAN KONAK ÖZLEMİ

Eşinin ölümünden sonra kameralardan uzak duran ve sosyal medya paylaşımı yapmayan Selma Konak, duygularını ilk kez dile getirdi.

Volkan Konak’ın eşi Selma Konak’tan yürek burkan paylaşım

Eşi Volkan Konak'a olan özlemini dile getiren Selma Konak, “Kavuşmaların en ağırıdır, kaybettiklerimizi rüyada görmek” sözleriyle sevenlerini hüzünlendirdi. Selma Konak, binlerce takipçisinden ve destek mesajı aldı.

Volkan Konak’ın eşi Selma Konak’tan yürek burkan paylaşım

Selma Konak, eşinin ölümü sonrası yaptığı ilk paylaşımda, "30 Mart gecesi, kara, kapkara bir geceydi. O gece Türkiye Kuzey’in Oğlu’nu, ben ise canımı kaybettim. İçim öylesine acıyor ki, bunu kelimelerle anlatmam imkânsız. Bizim hikâyemiz sıradan bir hikâyesi değildi; aşkın ta kendisiydi, gerisi sadece hikâyeydi. Öyle bağlıydık ki birbirimize, her anı birlikte yaşadık, her şeyi birbirimize adadık. Şimdi onsuz bir hayatı anlamaya çalışmak, kalbimdeki boşluğu hissetmek çok zor. Gözlerimde onun yüzü, kulaklarımda sesi var. nasıl öksüz kaldıysa, ben de onsuz eksik kaldım. Şair ruhlu, şiir sözlü Volkan’ım... Vuslata giden yolda ayrılıklar da böyle yaşanıyor demek ki. Ardında “hoşçakal” bile diyemediğim, yarım kalmış, vedasız bir yalnızlık bıraktın. Yeniden kavuşacağımız güne dek..." dedi.

Volkan Konak’ın eşi Selma Konak’tan yürek burkan paylaşım
