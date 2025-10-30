Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun son halini paylaştı! Saçlarını kazıtmıştı

Sezen Aksu'nun geçtiğimiz ay yürüyüş yaparken ortaya çıkan görüntüsü günlerce konuşuldu. Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun yeni halini ise yakın dostu Emek Müftüoğlu paylaştı.

SEZEN AKSU'NUN SON HALİNİ EMEL MÜFTÜOĞLU PAYLAŞTI

Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz ay görüntülenen Sezen Aksu'nun kısacık kestirdiği saçları ve spor giyim tarzı dikkat çekmişti. 71 yaşındaki Sezen Aksu'nun yeni halini ise yakın arkadaşı Emel Müftüoğlu paylaştı.

Sezen Aksu'nun saçlarının yavaş yavaş uzamaya başladığı görüldü. Emel Müftüoğlu bu dost pozuna ise 'Dinlenme molası verdik 8565327 adım yürüdükten sonra' notunu düştü.

Ayrıca Sezen Aksu seyircisi olduğu ‘Uzak Şehir’ dizisine bir şarkısını hediye etti. Ozan Akbaba’nın seslendirdiği şarkıya bölümden görüntülerle özel tanıtım yapıldı.