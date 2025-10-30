Menü Kapat
SON DAKİKA!
Magazin
Editor
Editor
 Dilek Ulusan

Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun son halini paylaştı! Saçlarını kazıtmıştı

Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Sezen Aksu, saçını kazıtmış ve görünümüyle çok konuşulmuştu. Emel Müftüoğlu yakın arkadaşı Sezen Aksu'nun son halini paylaştı.

Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun son halini paylaştı! Saçlarını kazıtmıştı
'nun geçtiğimiz ay yürüyüş yaparken ortaya çıkan görüntüsü günlerce konuşuldu. Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun yeni halini ise yakın dostu Emek Müftüoğlu paylaştı.

SEZEN AKSU'NUN SON HALİNİ EMEL MÜFTÜOĞLU PAYLAŞTI

Uzun bir aradan sonra geçtiğimiz ay görüntülenen Sezen Aksu'nun kısacık kestirdiği saçları ve spor giyim tarzı dikkat çekmişti. 71 yaşındaki Sezen Aksu'nun yeni halini ise yakın arkadaşı paylaştı.

Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun son halini paylaştı! Saçlarını kazıtmıştı

Sezen Aksu'nun saçlarının yavaş yavaş uzamaya başladığı görüldü. Emel Müftüoğlu bu dost pozuna ise 'Dinlenme molası verdik 8565327 adım yürüdükten sonra' notunu düştü.

Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun son halini paylaştı! Saçlarını kazıtmıştı

Ayrıca Sezen Aksu seyircisi olduğu '' dizisine bir şarkısını hediye etti. 'nın seslendirdiği şarkıya bölümden görüntülerle özel tanıtım yapıldı.

Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun son halini paylaştı! Saçlarını kazıtmıştı
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ı Sevim Erdoğan'a eski sevgili şoku! Soluğu savcılıkta aldı
Hande Erçel ile David Beckham aynı projede!
#sezen aksu
#saç kesimi
#Uzak Şehir
#Ozan Akbaba
#Emel Müftüoğlu
#Magazin
