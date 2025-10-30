Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hande Erçel ile David Beckham aynı projede!

Son olarak Aşk ve Gözyaşı dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hande Erçel ve İngiltere'nin futbol efsanesi David Beckham ile aynı reklam filminde rol aldı. Katar'ın çektiği bir reklam filminde rol aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hande Erçel ile David Beckham aynı projede!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.10.2025
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
30.10.2025
saat ikonu 09:14

Ünlü Türk oyuncu ve İngiliz futbolunun efsanevi ismi , ortak bir projede buluştu. İki yıldız isim, 'ın çektiği bir reklam filminde kamera karşısına geçti.

HANDE ERÇEL İLE DAVID BECKHAM AYNI REKLAM FİLMİNDE

Barış Arduç ile oynadığı diziyle adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, dünyaca ünlü isim David Beckham ile aynı reklam filminde rol aldı. Çekimleri tamamlanan ve yakında yayımlanması beklenen , iki farklı alanda dünya çapında tanınan bu isimleri bir araya getirerek dikkat çekti.

Hande Erçel ile David Beckham aynı projede!

DAVID BECKHAM'IN SOSYAL MEDYA HESABI HANDE ERÇEL YORUMLARIYLA DOLDU

David Beckham'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni reklam filmi sonrası Türk takipçilerinin yorum yağmuruna tutuldu. Reklam filminde Hande Erçel'in de rol almasının ardından David Beckham'ın sayfasına çok sayıda Hande Erçel ile yorum yapıldı.

Hande Erçel ile David Beckham aynı projede!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü öldürüldü iddiası gündem oldu! Kızı Tuğyan Ülkem Gülter'den itiraf: 'O mesajlar benim ama...'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Sıkça Sorulan Sorular

DAVID BECKHAM KAÇ YAŞINDA?
2 Mayıs 1975 doğumlu David Beckham, İngiliz eski futbolcudur. Futbol kariyerinde en son Paris Saint-Germain'de forma giymiştir.
ETİKETLER
#katar
#hande erçel
#david beckham
#reklam filmi
#Türk Oyuncu
#İngiliz Futbolcusu
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.