Hande Erçel ile David Beckham aynı projede!

Ünlü Türk oyuncu Hande Erçel ve İngiliz futbolunun efsanevi ismi David Beckham, ortak bir projede buluştu. İki yıldız isim, Katar'ın çektiği bir reklam filminde kamera karşısına geçti.

HANDE ERÇEL İLE DAVID BECKHAM AYNI REKLAM FİLMİNDE

Barış Arduç ile oynadığı diziyle adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, dünyaca ünlü isim David Beckham ile aynı reklam filminde rol aldı. Çekimleri tamamlanan ve yakında yayımlanması beklenen reklam filmi, iki farklı alanda dünya çapında tanınan bu isimleri bir araya getirerek dikkat çekti.

DAVID BECKHAM'IN SOSYAL MEDYA HESABI HANDE ERÇEL YORUMLARIYLA DOLDU

David Beckham'ın sosyal medya hesabından paylaştığı yeni reklam filmi sonrası Türk takipçilerinin yorum yağmuruna tutuldu. Reklam filminde Hande Erçel'in de rol almasının ardından David Beckham'ın sayfasına çok sayıda Hande Erçel ile yorum yapıldı.