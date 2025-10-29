Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102'nci yılı, her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla kutlanıyor. Ünlü isimler de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Sosyal medya platformları, Atatürk ve Cumhuriyet temalı paylaşımlarla adeta kırmızı-beyaza büründü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 11:25

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Ecem Özkaya

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Edis Hun: Atam, Cumhuriyetimizin 102'nci kuruluş yılında, aziz Türk milleti senin manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir gurur duymaktadır. Sen, yüksek hasletlerinle demokrasiye geçişimizin başlangıcını oluşturdun. Aklın ve bilimin egemenliğine inanarak, millet sevgisiyle insan sevgisini bağdaştırdın. Aziz Atam, sen 'Cumhuriyet fazilettir' sözünle; yaşamda sevgi, şefkat, özgür irade ve hür düşünce gibi üstün değerleri Cumhuriyet ile özdeşleştirerek demokrasinin insanlık için önemini vurguladın. Türk insanının ortak duygusu, senin yolunda kararlılıkla ilerlemektir. Biz, senin manevi mirasçıların olarak bize emanet ettiğin çağdaş düşünce ve fikirleri ilelebet savunacağız. Yüce Atam, seni gönülden duygularımızla, minnetle, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Aziz ruhun şad olsun.

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Türkan Şoray: Mustafa Kemal 'ün Kurtuluş Savaşı'nın ardından bizlere armağan ettiği 'Cumhuriyet', ulusumuzun yarınlarının garantisidir. Sonsuza kadar yaşatalım ve coşkuyla kutlayalım. Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnetle…

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Demet Akbağ: Yaşasın Cumhuriyeti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Ne mutlu Türk’üm diyene!

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Tarkan

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Melis Sezen

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Engin Benli

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Feyza Civelek

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Burcu Kara

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Emre Altuğ

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Keremcem

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Hakan Altun

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Ebru Gündeş

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Bülent Şakrak

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Devrim Özkan

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Sibel Can

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Hazal Filiz Küçükköse

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Aslıhan Gürbüz

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Merve Özbey

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Sertab Erener

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Ezgi Şenler

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Hazal Subaşı

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Necip Memili

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Sinan Tuzcu

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Ece Uslu

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Ziynet Sali

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Birce Akalay

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Derya Uluğ

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Yavuz Bingöl

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Nursena Say

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

İbrahim Tatlıses

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Damla Sönmez

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Ufuk Beydemir

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Yasemin Kay Allen

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Aşkın Nur Yengi

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Binnur Kaya

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Zafer Algöz

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Mert Fırat

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Tuba Ünsal

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Alperen Şengün

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Tolga Güleç

Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakanlardan 29 Ekim mesajı: Eşsiz destan
ETİKETLER
#Türkiye
#atatürk
#oğuzhan koç
#kutlama
#Cumhuriyet Bayramı
#Ece Özkaya
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.