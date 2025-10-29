Ünlülerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Oğuzhan Koç

Ecem Özkaya

Edis Hun: Atam, Cumhuriyetimizin 102'nci kuruluş yılında, aziz Türk milleti senin manevi huzurunda bulunmaktan büyük bir gurur duymaktadır. Sen, yüksek hasletlerinle demokrasiye geçişimizin başlangıcını oluşturdun. Aklın ve bilimin egemenliğine inanarak, millet sevgisiyle insan sevgisini bağdaştırdın. Aziz Atam, sen 'Cumhuriyet fazilettir' sözünle; yaşamda sevgi, şefkat, özgür irade ve hür düşünce gibi üstün değerleri Cumhuriyet ile özdeşleştirerek demokrasinin insanlık için önemini vurguladın. Türk insanının ortak duygusu, senin yolunda kararlılıkla ilerlemektir. Biz, senin manevi mirasçıların olarak bize emanet ettiğin çağdaş düşünce ve fikirleri ilelebet savunacağız. Yüce Atam, seni gönülden duygularımızla, minnetle, sevgi ve saygıyla anıyoruz. Aziz ruhun şad olsun.

Türkan Şoray: Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ardından bizlere armağan ettiği 'Cumhuriyet', ulusumuzun yarınlarının garantisidir. Sonsuza kadar yaşatalım ve coşkuyla kutlayalım. Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnetle…

Demet Akbağ: Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Ne mutlu Türk’üm diyene!

Tarkan

Melis Sezen

Engin Benli

Feyza Civelek

Burcu Kara

Emre Altuğ

Keremcem

Hakan Altun

Ebru Gündeş

Bülent Şakrak

Devrim Özkan

Sibel Can

Hazal Filiz Küçükköse

Aslıhan Gürbüz

Merve Özbey

Sertab Erener

Ezgi Şenler

Hazal Subaşı

Necip Memili

Sinan Tuzcu

Ece Uslu

Ziynet Sali

Birce Akalay

Derya Uluğ

Yavuz Bingöl

Nursena Say

İbrahim Tatlıses

Damla Sönmez

Ufuk Beydemir

Yasemin Kay Allen

Aşkın Nur Yengi

Binnur Kaya

Zafer Algöz

Mert Fırat

Tuba Ünsal

Alperen Şengün

Tolga Güleç