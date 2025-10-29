Bakanlardan 29 Ekim mesajı: Eşsiz destan

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü coşkuyla karşılandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasıyla bağımsızlık ateşi yandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Fidan, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

HAKAN FİDAN'DAN MESAJ

"Cumhuriyetimizin 102. yılını, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında coşku ve gururla kutluyoruz. Demokrasimizle taçlandırdığımız Cumhuriyetimizi, özgürlük, adalet ve milli irade temelleri üzerinde, güçlü ve itibarlı bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kurum, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak için ömrünü vakfeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Mücadeleyle, kahramanlıkla yoğrulan bu topraklardan aldığımız emaneti istikbale taşımak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz."

CEVDET YILMAZ'DAN 29 EKİM MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bugün, 102 yıllık Cumhuriyetimizin birikimi üzerine inşa ettiğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile yeni hedeflere yürüyoruz. İnsanı merkeze alan kapsayıcı kalkınma politikalarıyla Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; demokratik kazanımlarımızı, huzurumuzu, ekonomik istikrarımızı ve toplumsal dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhuriyetimizin 102. yılı vesilesiyle göğsünde ay yıldız taşıyan her yürek için bu büyük bayramı kutluyor, milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılan bütün değerlerimize saygı ve minnetle bağlılığımızı yineliyorum." ifadesini kullandı.

''EŞSİZ DESTAN''

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Cumhuriyet’imizin harcında, şehitlerimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı, cepheye mermi taşıyan eli öpülesi büyüklerimizin duası var." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 29 Ekim 1923 tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun çelikleşmiş iradesiyle yazdığı eşsiz bir destanın başlangıcı olduğunu ifade etti.