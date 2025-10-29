Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bakanlardan 29 Ekim mesajı: Eşsiz destan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
29.10.2025
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
29.10.2025
saat ikonu 09:32

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü coşkuyla karşılandı. 'ün önderliğinde Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasıyla ateşi yandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Fidan, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

HAKAN FİDAN'DAN MESAJ

"Cumhuriyetimizin 102. yılını, ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında coşku ve gururla kutluyoruz. Demokrasimizle taçlandırdığımız Cumhuriyetimizi, özgürlük, adalet ve milli irade temelleri üzerinde, güçlü ve itibarlı bir Türkiye hedefiyle geleceğe taşımayı sürdürüyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 'ü ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Kurum, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'imizi ilelebet payidar kılmak için ömrünü vakfeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Mücadeleyle, kahramanlıkla yoğrulan bu topraklardan aldığımız emaneti istikbale taşımak için canla başla çalışmayı sürdüreceğiz."

CEVDET YILMAZ'DAN 29 EKİM MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bugün, 102 yıllık Cumhuriyetimizin birikimi üzerine inşa ettiğimiz 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu ile yeni hedeflere yürüyoruz. İnsanı merkeze alan kapsayıcı kalkınma politikalarıyla Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; demokratik kazanımlarımızı, huzurumuzu, ekonomik istikrarımızı ve toplumsal dayanışmamızı güçlendiriyoruz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor; aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhuriyetimizin 102. yılı vesilesiyle göğsünde ay yıldız taşıyan her yürek için bu büyük bayramı kutluyor, milletimizin birlik ve beraberliğini daim kılan bütün değerlerimize saygı ve minnetle bağlılığımızı yineliyorum." ifadesini kullandı.

''EŞSİZ DESTAN''

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Cumhuriyet’imizin harcında, şehitlerimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı, cepheye mermi taşıyan eli öpülesi büyüklerimizin duası var." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, 29 Ekim 1923 tarihinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletin bağımsızlık ve özgürlük tutkusunun çelikleşmiş iradesiyle yazdığı eşsiz bir destanın başlangıcı olduğunu ifade etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: Bağımsızlık ateşinin coşkusu tüm yurdu sardı
ETİKETLER
#atatürk
#bağımsızlık
#gazi mustafa kemal atatürk
#29 Ekim
#Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti
#İstiklal Madalyası
#Cumhuriyet Bayramı
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.