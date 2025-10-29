Menü Kapat
12°
 Onur Kaya

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: Bağımsızlık ateşinin coşkusu tüm yurdu sardı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümü bugün coşkuyla kutlanıyor. Yurt genelinde ve Anıtkabir'de 102'nci yıl heyecanını yansıtan törenler, yürüyüşler ve konserler düzenlenecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Anadolu'nun düşman işgalinden kurtarılmasının ardından TBMM'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'i ilan etmesiyle "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" sözü de devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini aldı. İşte bağımsızlığa giden süreç ve 29 Ekim programına ilişkin ayrıntılar...

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: Bağımsızlık ateşinin coşkusu tüm yurdu sardı
29.10.2025
29.10.2025
saat ikonu 07:45

Bağımsızlığın, özgürlüğün, demokrasinin ve millet iradesinin sembolü olan Cumhuriyetimizin 102'nci yıl dönümü coşkuyla ve gururla kutlanıyor.

BAĞIMSIZLIK MEŞALESİ BİR DAHA SÖNMEDİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal 'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla yakılan meşalesi, Türk milletinin verdiği büyük mücadele sayesinde bir daha hiç sönmedi.

Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum Kongresi'nde Mazhar Müfit Bey'e, "Zaferden sonra hükümet şeklinin cumhuriyet olacağını" söyledi ancak yakın çevresi ne de toplum henüz cumhuriyet sistemine alışık olmadığı için bu düşüncesini milli bir sır olarak sakladı.

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: Bağımsızlık ateşinin coşkusu tüm yurdu sardı

23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla Türk milletinin yaşamında yeni bir dönem başlamış oldu. Artık halkın temsilcilerinden oluşan Türkiye Büyük Millet Meclisinin üstünde hiçbir gücün olmadığı ortaya koyuldu.

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: Bağımsızlık ateşinin coşkusu tüm yurdu sardı

'nın başarıyla sonuçlanmasının ardından, yeni Türk devletinin varlığı, 24 Temmuz 1923'te imzalanan Lozan Antlaşması ile tescillenmiş oldu.

İkinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanmasından 2 ay sonra 13 Ekim 1923'te Ankara, Türkiye'nin hükümet merkezi oldu. Artık mevcut rejimin isminin de bütün açıklığı ile konulması, yeni devletin başkanının seçilmesi gerekiyordu.

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: Bağımsızlık ateşinin coşkusu tüm yurdu sardı

O güne kadar devlet başkanlığı görevi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Mustafa Kemal Paşa tarafından yürütüldü. Diğer taraftan bazı yabancı ülkeler de Lozan Antlaşması'nın onayı için Türkiye'deki yeni devlet rejiminin daha açık şekilde belirlenmesini istiyordu.

27 Ekim 1923'te İcra Vekilleri Heyetinin istifası ve Meclisin güvenini kazanacak bir kabine listesinin oluşturulamaması da bu soruna acil bir çözüm gerektirdi.

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: Bağımsızlık ateşinin coşkusu tüm yurdu sardı

"YARIN CUMHURİYET İLAN EDECEĞİZ"

Atatürk, 28 Ekim 1923 akşamına kadar hükümetin kurulamaması üzerine Çankaya Köşkü'nde arkadaşları için Latife Hanım'a bir sofra hazırlattı.

İsmet Paşa, Ali Fuat Paşa, Halit Paşa, Kemalettin Sami Bey'in de yer aldığı akşam yemeğinde yaşananları Atatürk, Nutuk'ta şöyle anlattı:

"Gece olmuştu... Çankaya'ya gitmek üzere Meclis binasından ayrılırken, koridorlarda beni beklemekte olan Kemalettin Sami ve Halit Paşa'lara rastladım. Ali Fuat Paşa, Ankara'dan hareket ederken bunların Ankara'ya geldiklerini o günkü gazetede 'Bir Uğurlama ve Bir Karşılama' başlığı altında okumuştum. Daha kendileriyle görüşmemiştim. Benimle konuşmak üzere geç vakte kadar orada beklediklerini anlayınca, akşam yemeğine gelmelerini, Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa vasıtasıyla kendilerine bildirdim. İsmet Paşa ile Kazım Paşa'ya ve Fethi Bey'e de Çankaya'ya benimle birlikte gelmelerini söyledim. Çankaya'ya gittiğim zaman, orada, beni görmek üzere gelmiş bulunan Rize Milletvekili Fuat, Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref Bey'lerle karşılaştım. Onları da yemeğe alıkoydum.

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: Bağımsızlık ateşinin coşkusu tüm yurdu sardı

Yemek sırasında, 'Yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz' dedim. Orada bulunan arkadaşlar, derhal düşünceme katıldılar. Yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren, nasıl hareket edileceği konusunda kısa bir program belirledim ve arkadaşları görevlendirdim. Belirlediğim programın ve verdiğim talimatın uygulanışını göreceksiniz.

Efendiler, görüyorsunuz ki Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı davet ederek onlarla görüşüp tartışmaya asla lüzum ve gereksinim duymadım. Çünkü, onların da aslında ve tabii olarak benim gibi düşündüklerinden şüphe etmiyordum. Halbuki o sırada Ankara'da bulunmayan bazı kişiler, yetkileri olmadığı halde, kendilerine haber verilmeden, düşünce ve rızaları alınmadan Cumhuriyet'in ilan edilmiş olmasını bize gücenme ve bizden ayrılma sebebi saydılar."

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: Bağımsızlık ateşinin coşkusu tüm yurdu sardı

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ MESUT, MUVAFFAK VE MUZAFFER OLACAKTIR"

Mustafa Kemal Paşa o gece İsmet Paşa ile 1921 Anayasası'nın bazı maddelerini değiştiren kanun tasarısını hazırladı.

"Türkiye devletinin hükümet şekli Cumhuriyettir." hükmünün yer aldığı tasarı üzerinde TBMM'de yapılan konuşmalardan sonra saat 20.30'da oturuma katılan 158 üyenin tamamının oyuyla Cumhuriyet'in ilanı kabul edildi. Cumhuriyet'in ilanı "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri ve alkışlarla karşılandı.

Böylece yeni devletin yönetim biçimi bütün açıklığı ile ismini almış oldu. Cumhuriyet'in ilanı ile "Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" ilkesi de artık devlet yönetiminde en belirgin şekliyle yerini buldu.

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: Bağımsızlık ateşinin coşkusu tüm yurdu sardı

Ardından cumhurbaşkanlığı seçimine geçildi. Yapılan gizli oylamada 158 milletvekilinin tamamının oyunu alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, TBMM tarafından yeni Türk devletinin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Bunun üzerine kürsüye gelen Atatürk, yaptığı konuşmasını, "Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır." sözü ile bitirdi.

Böylece devletin adı ve rejimiyle ilgili tartışmalara son verildi ve devlet başkanlığı konusu çözüme kavuştu. Hükümetin kurulma şekli yeniden düzenlendi.

Buna göre, cumhurbaşkanı başbakanı atayacak, başbakan da bakanlarını seçip cumhurbaşkanının onayına sunacaktı. Bu uygulamayla, Meclis Hükümeti Sistemi yerine parlamenter rejime geçilmiş oldu.

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: Bağımsızlık ateşinin coşkusu tüm yurdu sardı

100 YILDIR "MİLLİ BAYRAM" OLARAK KUTLANIYOR

İlk hükümeti kurmakla İsmet İnönü görevlendirilirken, Fethi Okyar da TBMM Başkanlığı'na seçildi.

Türk halkı, 29 Ekim gecesi ve 30 Ekim günü Cumhuriyet'in ilanını kutladı. 26 Ekim 1924'te yayımlanan kararname ile Cumhuriyet'in ilanının 101 pare top atışı ve düzenlenecek etkinliklerle kutlanmasına karar verildi. Karar doğrultusunda 29 Ekim 1924'teki etkinlikler, kutlamaların başlangıcı oldu.

Hariciye Vekaleti, 2 Şubat 1925'te bir kanun teklifiyle 'in bayram olmasını önerdi. Teklif, Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan'da karara bağlandı.

TBMM'de teklifin 19 Nisan'da kabul edilmesi ve yeni Türk devletinin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yüzünü çağdaşlaşma ve demokrasiye çevirmesiyle 29 Ekim, 1925 yılından bu yana "milli bayram" olarak kutlanmaya başlandı.

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: Bağımsızlık ateşinin coşkusu tüm yurdu sardı

DEVLET ERKANI ANITKABİR'E ÇIKACAK

29 Ekim kutlamaları kapsamında bugün saat 11.00'de Anıtkabir'de resmi tören düzenlenecek. Davetlilerin katılacağı törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mozoleye çelenk koyacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından kortej Misak-ı Milli Kulesi'ne geçecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayacak.

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: Bağımsızlık ateşinin coşkusu tüm yurdu sardı

KÜLLİYE'DE TÖREN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 12.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Tebrikat Töreni'nde kutlamaları kabul edecek.

Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında: Bağımsızlık ateşinin coşkusu tüm yurdu sardı

SOLOTÜRK'TEN 29 EKİM GÖSTERİSİ

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünden başlayıp Ulus'taki Birinci Meclis binasında sona erecek "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Geçit Töreni" düzenlenecek. Askeri ve sivil 37 farklı unsurun yer alacağı geçit töreninde yaklaşık 4 bin görevli bulunacak. Geçit törenine SOLOTÜRK F-16 Gösteri Ekibi'nin gerçekleştireceği gösteri uçuşu da eşlik edecek.

Geçit töreninin ardından saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'na ev sahipliği yapacak.

Kutlamalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri ile tamamlanacak.

