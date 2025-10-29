AK Parti'den 29 Ekim videosu! Atatürk'ün bakışıyla 3 ürüne vurgu

Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla AK Parti anlamlı bir 29 Ekim videosu hazırladı. Videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bakışının, AK Parti döneminde sağlanan kazanımlara doğru oluşu dikkat çekti.

Partinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı videolu paylaşımda "Cumhuriyet ideallerimiz Türkiye Yüzyılı'nda gerçek oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

TOGG, MİLLİ HIZLI TREN VE KAAN

Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında yürütülen çalışmalarla, Türkiye'nin kazanımlarının anlatıldığı videoda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün görüntüleri ve kendi sesinden "Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız." sözleri yer aldı.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ DE YER ALDI

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Milli Hızlı Tren ve Milli Muharip Uçak KAAN'ın görüntülerinin yer aldığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"Cumhuriyet'e ve Gazi'nin hatırasına sahip çıkmanın en somut ifadesi, bu ülkeye ve millete verdiğiniz hizmetler, yaptığınız eserler, kazandırdığınız değerlerdir. Eğer bu ülkede, bölgemizi ve dünyayı kucaklayan siyasi, diplomatik, ekonomik, askeri mirasına sahip çıkan birisi varsa o da biziz."