Aracından inip terör estirdi: İzmir’deki trafik magandasına rekor ceza kesildi

İzmir'in Bornova ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde 13 Mart'ta yaşanan ve sosyal medyada büyük tepki toplayan trafik kavgası, emniyetin müdahalesiyle sonuçlandı. Başka bir sürücüyü saldırı amacıyla ısrarla takip eden ve ardından aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye atan 35 Y 8608 plakalı aracın 31 yaşındali sürücüsü M.G., Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalandı. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca "trafikte saldırı amacıyla takip ve araçtan inme" suçundan 180 bin TL gibi rekor bir idari para cezasına çarptırılan M.G.'nin sürücü belgesine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı süre zarfında trafikten men edildi. Maddi yaptırımlarla yetinmeyen yetkililer, şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 223. maddesi kapsamında "ulaşım araçlarının alıkonulması ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından adli işlem başlatarak şüpheliyi polis merkezine teslim etti.