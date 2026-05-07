Iğdır’da şehit olan asker, 61 yıl sonra memleketinde gömüldü: Mezar taşı da onunla geldi

Tam 61 yıl boyunca Iğdır’daki mezarında kalan şehit Duran Öztürk’ün naaşı, yapılan girişimlerin ardından Tokat’ın Yazıtaşı köyüne getirildi. Şehit için memleketinde düzenlenen askeri törene protokol üyeleri, askeri erkan, yakınları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Duaların edildiği törende Iğdır’dan getirilen mezar taşı da yeni kabrinin başına yerleştirildi.
Tören sonrası konuşan şehidin oğlu Halit Öztürk, yıllar sonra babasının memleketine kavuşmasının hem buruk hem de gurur verici olduğunu söyledi. Öztürk, "61 yıl sonra hem sevinçliyim hem de hüzünlüyüm. Valimiz ve komutanlarımıza çok teşekkür ederim, hepsinden Allah razı olsun. Bundan daha mutlu bir şey yoktur, olamaz da" dedi.
Şehidin kızı Keziban Öztürk ise yıllarca babasının mezarına uzak kaldıklarını belirterek, "Bir babam olduğunu yeni bildim. Uzak yerdeydi gidip gelemiyorduk. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.
Şehit torunu Ahmet Çınar Öztürk de sürece destek veren yetkililere teşekkür ederek, "Ben şehit torunuyum. Öncelikle Jandarma Alay Komutanımıza çok teşekkür ediyorum. Bir ziyaret esnasında durumumuzdan bahsetmiştik, o da sağ olsun yardımcı oldu. Mutluyuz ve huzurluyuz. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.
61 yıl sonra memleket toprağına kavuşan şehit için düzenlenen tören, yapılan duaların ardından sona erdi.