Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Trafikte kavga kan davasına döndü! Şehit ailesine musallat oldular: 40 milyon TL istediler, alamayınca evleri kundakladılar

Adana'da şehit kardeşi ve ağabeyinin kayınbiraderinin trafikte yaşadığı tartışma, tartışmanın taraflarınca husumete dönüştürüldü. Bir kişinin yaralandığı olayda şehit ailesinden 100 deve diyet istenirken, aile tehditler ve kundaklama sonucu polis eşliğinde Diyarbakır'a göç ederek olayların son bulması çağrısında bulundu.

Trafikte kavga kan davasına döndü! Şehit ailesine musallat oldular: 40 milyon TL istediler, alamayınca evleri kundakladılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 12:05

Adana'da şehit kardeşi Yunus A., ağabeyi Mahsum A.’nın kayınbiraderi Kerim K. ile birlikte Temmuz 2025’te Adana’da trafikte bir grupla tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşürken, gruptan birinin yaralanmasıyla olay kan davasına döndü.

HABERİN ÖZETİ

Trafikte kavga kan davasına döndü! Şehit ailesine musallat oldular: 40 milyon TL istediler, alamayınca evleri kundakladılar

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Adana'da şehit ailesi, trafikte çıkan bir tartışmanın kan davasına dönmesi üzerine 40 milyon TL kan parası ve evlerinin verilmesini talep eden bir grup tarafından tehdit edildi.
Olay, Temmuz 2025'te şehit kardeşi Yunus A. ve ağabeyi Mahsum A.'nın kayınbiraderi Kerim K. arasında çıkan bir trafik tartışmasıyla başladı.
Grup, aileden 100 deve (yaklaşık 40 milyon TL) kan parası istedi ve bu talep karşılanmayınca evleri kundaklandı.
Aile, can güvenlikleri kalmadığı için polis eşliğinde Adana'dan ayrılıp farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldı.
Aile, kendilerini DEAŞ terör örgütü mensubu olarak tanıtan kişilerin silahlı saldırılarına uğradıklarını, evlerinin tarandığını ve bakkala ses bombası atıldığını iddia etti.
Tehditler taşındıkları şehirlerde de devam eden aile, devlet büyüklerine çağrıda bulundu.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

40 MİLYON TL KAN PARASI İSTEDİLER

Grup, aracılar üzerinden şehit ailesinden 100 deve, bugünün parasıyla yaklaşık 40 milyon lira ‘kan parası’ talep etti. Şehit ailesi bu talebi karşılamayınca evlerinin kundaklanması üzerine polis eşliğinde Adana’dan göç ederek farklı şehirlere dağıldı.

YETKİLİLERE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Taşındıkları şehirlerde de tehditler alan aile, Bakanlıklara çağrıda bulundu. Şehit kardeşi Mahsum A., yaklaşık bir yıldır ailesiyle birlikte çok ağır ve korku dolu bir süreç yaşadıklarını ifade etti. Olayların, kardeşi ve kayınbiraderi arasında çıkan bir kavga ile başladığını belirten Mahsum A., sürecin kısa sürede büyüyerek kontrol edilemez hale geldiğini söyledi.

Trafikte kavga kan davasına döndü! Şehit ailesine musallat oldular: 40 milyon TL istediler, alamayınca evleri kundakladılar

"EVİ TARADILAR, BAKKALA SES BOMBASI ATTILAR"

Mahsum A., bu süreçte bir grup tarafından hedef alındıklarını öne sürerek, "Bu şahıslar, kendi beyanlarına göre ve tarafımıza ilettikleri ses kayıtlarında kendilerini DEAŞ terör örgütü mensubu olarak tanıttılar. Bu kişiler silahlanarak evimizi bastı, üzerimize ateş açtılar. Ailem kendini korumaya çalışırken bir kişi yaralandı. Bu olaydan sonra, olay yerini görüntülediği için bir bakkala ses bombası atıldı, üst katı silahla tarandı. İnsanlar korktukları için şikayetçi olamadı ancak bu olaylara ilişkin görüntüler elimizde mevcuttur" dedi.

SALDIRILAR BİTMEDİ: EVLERİNİ KUNDAKLADILAR

Daha sonra sözde 'sulh' için bir araya geldiklerini belirten Mahsum A., "Ancak bu süreçte aile evimiz kundaklandı. Ardından kayınbabamın evi de yakıldı. Can güvenliğimiz kalmadığı için Adana'yı emniyet eşliğinde terk etmek zorunda kaldık. Ancak baskılar burada da bitmedi. Bizden 'kan bedeli' adı altında 100 deve, yani yaklaşık 40 milyon TL istediler. Ya da evlerimizi vermemizi talep ettiler" ifadelerini kullandı.

Trafikte kavga kan davasına döndü! Şehit ailesine musallat oldular: 40 milyon TL istediler, alamayınca evleri kundakladılar

SKANDAL SÖZLER: "DEVLETİ VE MAHKEMELERİ TANIMAYIZ"

"Kendi ifadelerine göre, mahkemeleri tanımadıklarını, devleti kabul etmediklerini, şikayetçi olsak bile sonuç alamayacağımızı söylediler" diyen Mahsum A., konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ses kayıtlarında, adreslerimizi bildiklerini, bizi takip ettiklerini, her an ulaşabileceklerini ifade etmektedirler. Her gün farklı numaralardan tehdit almaya devam ediyoruz. En son kayınbabamın evine baskı kurularak tapusu ellerinden alınmıştır. Bugün geldiğimiz noktada biz, bir şehit ailesi olarak korku içinde yaşıyoruz. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum, artık bu yaşananlara bir son verilmesini istiyoruz. Biz yaşadık, başka aileler yaşamasın"

"HAYATLARIMIZI KORKMADAN YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Hayatlarını korkmadan yaşamak istediklerini kaydeden Mahsum A., devamlı bu şahıslar tarafından adreslerinin tespit edildiği için adres değiştirmek zorunda kaldıklarını aktardı. Şahısların, burada taşındığı evi bularak evinin kapısını zorladıklarını belirten Mahsum A., "Endonezya hatlarından arayarak tehditte bulundular. O anda eşim ve çocuklarım evdeydi. Bu şahıslar tekrar babamı arayarak evine geldik, siz kadınları öne sürüyorsunuz diye tehditlerde bulundular. Olaylar bu şekilde devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır bu şekilde zulüm görüyoruz. Sadece fail olarak evi kundaklayan bir şahıs gözaltına alındı. Ama ses kayıtlarında bir kişi değil, yaklaşık 10 kişinin ismi zikrediliyor. Bunlar bir örgüt olarak hareket ediyorlar. Kendileri de örgüt olduklarını kabul ediyor. Emniyetten aldığımız bilgiye göre şahısların örgütle bağlantıları olduğu söyleniyor. Ama ellerinde yeterince delil olmadığını dile getiriyorlar" şeklinde konuştu.

