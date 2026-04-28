Şırnak’ta dikkat çeken karar: Kilolarca altın takılan düğünleri artık unutun!

Şırnak'ın Mendıkan bölgesindeki Goyan aşiretine bağlı yetkililer, artan düğün masraflarını azaltmak amacıyla yeni kararlar aldı.

Geline takılacak altın en fazla 70 gram ile sınırlanırken, söz merasiminde sadece geline yüzük takılacak.

Kız isteme ve nişan merasimlerinde sahne organizasyonu yapılmayacak, kuaför ve dış çekimler için belde ve köy dışına çıkılmayacak.

Kuaför ücreti en fazla 5 bin, orkestra 40 bin, kameraman ekibine ise 30 bin lira ödenecek.

Söz ve nişan aynı gün, düğün ise 1 gün olacak.

Söz kesimlerinde tepsiye bahşiş atılmayacak, geline telefon veya fazla yüzük götürülmeyecek.

Damat başına giden davetliler en az 500 lira götürecek.

Gelin almaya giden konvoy en fazla 5 araç ile sınırlı olacak.

Gelinlik veya nişan elbisesi yerel esnaftan alınacak.

Bu kurallara uymayanların düğünlerine katılım sağlanmayacak.