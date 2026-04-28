Şırnak’ta dikkat çeken karar: Kilolarca altın takılan düğünleri artık unutun!
Şırnak’ın en büyük aşiretleri arasında yer alan Goyan aşireti, bundan sonra yapılacak düğünler için yeni kararlar aldı. 21 maddeden oluşan yeni düğün kararlarında takılacak altından hediyeler, çekimleri ve orkestra gibi konularda kısıtlamalar getirilirken, bu köklü değişimin gençlerin rahat bir şekilde evlenmesine imkan sağlamak olduğu belirtildi.
Şırnak’ta Mendıkan bölgesindeki Goyan aşiretine bağlı belediye başkanları, muhtarlar, kanaat önderleri ve gençler bir araya gelerek düğünler için yeni kararlara imza attı. Günden güne büyüyen düğün masrafları nedeniyle yeni evlenen çiftlerin maddi ve manevi zarara uğradığı belirtilirken, getirilecek kısıtlamalar ile gençlerin mağdur olmasının önüne geçilmesi planlandığı kaydedildi.
Şırnak'ın Mendıkan bölgesindeki Goyan aşiretine bağlı yetkililer, artan düğün masraflarını azaltmak amacıyla yeni kararlar aldı.
Alınan yeni kararlara göre bölgede düğünlerde artık şu kıstaslara uyulacak.
'Geline takılması için en fazla 70 gram altın, söz merasiminde sadece geline yüzük takılacak.
Kız isteme ve nişan merasimlerinde sahne organizasyon olmayacak.
Belde ve köy dışına kuaföre ya da dış çekime gidilmeyecek.
Kuaför ücreti en fazla 5 bin, orkestra 40 bin, kameraman ekibine ise 30 bin lira verilecek.
Söz ve nişan aynı gün yapılacak, düğün 1 gün olacak
Söz kesimlerinde tepsiye bahşiş atılmayacak, geline telefon ya da fazla yüzük götürülmeyecek.
Damat başına giden davetliler en az 500 lira götürecek.
Köy, belde ve ilçe dışına gelin almaya giden konvoy yapmayacak, en fazla 5 araç gidecek.
Gelinlik ya da nişan elbisesi dışarıdan getirilmeyecek, yerel esnaftan alınacak bu kurallara uymayanların hiç bir şekilde düğünlerine katılım sağlanmayacak.’’
2 MİLYONLUK MASRAF 500 BİN LİRAYI GEÇMEYECEK
Uludere ilçe ve beldelerinde alınan kararları sevinçle karşılayan gençler rahat nefes alırken, Uzungeçit Belde Belediye Başkanı Sadık Yıldırım, aldıkları kararlar sayesinde 2 milyonluk masrafın artık 500 bin lirayı geçmeyeceğini söyledi.