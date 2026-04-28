İntihar denildi, cinayet çıktı! Sır perdesini JASAT ekipleri araladı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Faraşlı köyünde meydana gelen olayda; Musa Çağlar (63) ile G.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alkollü oldukları öğrenilen iki kişi arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Çağlar ile G.Ö., birinci kattaki balkondan zemine düştü. Düşme sonucu G.Ö.’nün altında kalan Çağlar, olay yerinde hayatını kaybetti. G.Ö. ise olaydan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çağlar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
JASAT ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemede olayın intihar olmadığı belirlendi. Çağlar’ın kavga sırasında balkondan düştüğü ve üzerine düşen G.Ö.’nün altında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında A.Ç. ile G.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. G.Ö. ise “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.