İntihar denildi, cinayet çıktı! Sır perdesini JASAT ekipleri araladı

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde 3 gün önce intihar ettiği söylenen 63 yaşındaki adamın cinayete kurban gittiği belirlendi. JASAT ekiplerinin çalışmasıyla olay aydınlatılırken gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İntihar denildi, cinayet çıktı! Sır perdesini JASAT ekipleri araladı
'nin ilçesine bağlı Faraşlı köyünde meydana gelen olayda; Musa Çağlar (63) ile G.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Alkollü oldukları öğrenilen iki kişi arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

HABERİN ÖZETİ

İntihar denildi, cinayet çıktı! Sır perdesini JASAT ekipleri araladı

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Faraşlı köyünde alkollü oldukları öğrenilen iki kişi arasındaki kavgada, birinci kattan zemine düşenlerden Musa Çağlar hayatını kaybetti, G.Ö. ise tutuklandı.
Musa Çağlar (63) ile G.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında Çağlar ile G.Ö. birinci kattaki balkondan zemine düştü.
Çağlar, üzerine düşen G.Ö.'nün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti.
JASAT ekiplerinin incelemesiyle olayın intihar olmadığı, cinayet olduğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan G.Ö., “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

sırasında Çağlar ile G.Ö., birinci kattaki balkondan zemine düştü. Düşme sonucu G.Ö.’nün altında kalan Çağlar, olay yerinde hayatını kaybetti. G.Ö. ise olaydan yara almadan kurtuldu.

İntihar denildi, cinayet çıktı! Sır perdesini JASAT ekipleri araladı

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Çağlar’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

İntihar denildi, cinayet çıktı! Sır perdesini JASAT ekipleri araladı

İNTİHAR DENİLDİ, CİNAYET ÇIKTI

JASAT ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemede olayın intihar olmadığı belirlendi. Çağlar’ın kavga sırasında balkondan düştüğü ve üzerine düşen G.Ö.’nün altında kalarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında A.Ç. ile G.Ö. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç., adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. G.Ö. ise “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gülistan Doku soruşturmasında şok yazışmalar! Davanın kilit ismi Umut Altaş'ın attığı mesajlar ortaya çıktı: 'Her şeyi anlatırım'
AK Parti MYK toplanıyor: Gündemde 3 kritik başlık var
İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kala: Arızalanan gemi yalıya metreler kala karaya oturdu
ETİKETLER
#kavga
#cinayet
#kırıkkale
#Sulakyurt
#Faraşlı Köyü
#3. Sayfa
