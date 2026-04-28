Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

AK Parti MYK toplanıyor: Gündemde 3 kritik başlık var

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) iki hafta aranın ardından toplanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 08:08
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 08:08

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK)bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplanıyor. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor. MYK'da gündeme ilişkin kritik konular masaya yatırılacak.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gündemdeki kritik konuları görüşmek üzere toplandı.
Toplantıda okullarda güvenlik tedbirleri ve gençlerin korunmasına yönelik ek tedbirler ele alınacak.
Dijital dünyadaki tehlikelere karşı çocukları korumak amacıyla atılacak yeni adımlar görüşülecek.
Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, PKK'nın silah bırakma süreci ve bu süreci destekleyecek yasal düzenlemeler masaya yatırılacak.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
OKULLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Gündemin ilk sırasında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılar bulunuyor. Kritik toplantıda saldırıların nedenleri kapsamlı biçimde ele alınacak, okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik yeni tedbirler detaylı şekilde değerlendirilecek. Gençlerin korunmasına yönelik ek tedbirler üzerinde de durulması bekleniyor.

DİJİTAL TEHLİKE MASADA

Toplantının bir diğer gündem maddesi dijital tehlike olacak. Çocukların dijital dünyadaki tehlikelerden korunması amacıyla atılabilecek yeni adımlar AK Parti tarafından görüşülecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Öte yandan sürecinde gelinen son durum da toplantının en önemli başlıklarından biri olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler ve bu süreci destekleyecek yasal düzenlemelerde gelinen son durum masaya yatırılacak. Sürecin hızına ilişkin takvim ve atılacak adımların ele alınacak.

ETİKETLER
#recep tayyip erdoğan
#Terörsüz Türkiye
#Ak Parti Myk
#Okullarda Güvenlik
#Dijital Tehlike
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.