AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK)bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor. MYK'da gündeme ilişkin kritik konular masaya yatırılacak.

HABERİN ÖZETİ AK Parti MYK toplanıyor: Gündemde 3 kritik başlık var AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gündemdeki kritik konuları görüşmek üzere toplandı. Toplantıda okullarda güvenlik tedbirleri ve gençlerin korunmasına yönelik ek tedbirler ele alınacak. Dijital dünyadaki tehlikelere karşı çocukları korumak amacıyla atılacak yeni adımlar görüşülecek. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum, PKK'nın silah bırakma süreci ve bu süreci destekleyecek yasal düzenlemeler masaya yatırılacak.

OKULLARDA GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Gündemin ilk sırasında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılar bulunuyor. Kritik toplantıda saldırıların nedenleri kapsamlı biçimde ele alınacak, okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik yeni tedbirler detaylı şekilde değerlendirilecek. Gençlerin korunmasına yönelik ek tedbirler üzerinde de durulması bekleniyor.

DİJİTAL TEHLİKE MASADA

Toplantının bir diğer gündem maddesi dijital tehlike olacak. Çocukların dijital dünyadaki tehlikelerden korunması amacıyla atılabilecek yeni adımlar AK Parti tarafından görüşülecek.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Öte yandan Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum da toplantının en önemli başlıklarından biri olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler ve bu süreci destekleyecek yasal düzenlemelerde gelinen son durum masaya yatırılacak. Sürecin hızına ilişkin takvim ve atılacak adımların ele alınacak.