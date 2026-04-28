AK Parti MYK toplanıyor: Gündemde 3 kritik başlık var

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK)bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantının saat 16.00'da başlaması bekleniyor. MYK'da gündeme ilişkin kritik konular masaya yatırılacak.
Gündemin ilk sırasında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılar bulunuyor. Kritik toplantıda saldırıların nedenleri kapsamlı biçimde ele alınacak, okullarda güvenliğin artırılmasına yönelik yeni tedbirler detaylı şekilde değerlendirilecek. Gençlerin korunmasına yönelik ek tedbirler üzerinde de durulması bekleniyor.
Toplantının bir diğer gündem maddesi dijital tehlike olacak. Çocukların dijital dünyadaki tehlikelerden korunması amacıyla atılabilecek yeni adımlar AK Parti tarafından görüşülecek.
Öte yandan Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum da toplantının en önemli başlıklarından biri olacak. Terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecine ilişkin gelişmeler ve bu süreci destekleyecek yasal düzenlemelerde gelinen son durum masaya yatırılacak. Sürecin hızına ilişkin takvim ve atılacak adımların ele alınacak.