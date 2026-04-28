İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kala: Arızalanan gemi yalıya metreler kala karaya oturdu

Son dakika haberi: İstanbul Boğazı’nda gece yarısı panik dolu anlar yaşandı. Dümen arızası yaşayan 147 metrelik Türk bayraklı bir gemi, Yeniköy'de yalılara çarpmak üzereyken karaya oturdu.

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 01:45
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 02:17

Karadeniz’den ’na giriş yapan Türk bayraklı "KAPPA" isimli konteyner gemisi, Yeniköy açıklarında arızalanarak yalıya metreler karaya oturdu.

İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 147 metrelik Türk bayraklı bir gemi, İstinye'de yalıya çarpmak üzereyken karaya oturdu.
YALILARA BİRKAÇ METRE KALA DURABİLDİ

İstanbul'dan hareketle İzmit'e seyredecek KAPPA isimli Türk bayraklı konteyner gemisi, kıyıya ve yalılara birkaç metre kala durabildi. Bölgedeki risk nedeniyle ekipler hızla harekete geçti.

BOĞAZ'DA PANİK DOLU ANLAR

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler olay yerine sevk edilirken, "Kurtarma-5" römorkörünün gemiye refakat ettiği öğrenildi. Kurtarma çalışmalarının Yeniköy açıklarında yoğun şekilde sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, geminin toplam uzunluğunun 147,87 metre, genişliğinin ise 23 metre olduğu belirtildi. Olay anı ve bölgede yürütülen çalışmalar ise dron ile görüntülendi.

GEMİ TRAFİĞİ GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

Yetkililer, Boğaz’daki gemi trafiğinin güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurulduğunu belirtirken, geminin bulunduğu yerden kurtarılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Boğaz'da gemi arızası! Kıyı Emniyeti faciayı önledi
