Gülistan Doku soruşturmasında şok yazışmalar! Davanın kilit ismi Umut Altaş'ın attığı mesajlar ortaya çıktı: 'Her şeyi anlatırım'

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku'nun dosyası 6 yıl sonra raftan indi. Yapılan incelemelerde Gülistan'ın öldürüldüğü ve bu cinayetinin organize şekilde örtbas edildiği belirlendi. Bu kapsamda dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel dahil çok sayıda isim tutuklandı, onlarca kişi şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırıldı. Cinayetin üzerindeki sis perdesi yavaş yavaş aralanırken, yeni konuşmalar da dava dosyasına girdi.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

5 Ocak 2020 gecesi Gülistan'ın telefonunun son sinyal verdiği Sarı Saltuk Viyadüğü'nde, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarına göre Mustafa Türkay Sonel ile aynı araçta olduğu kesinleşen kilit isim Umut Altaş'ın babasıyla yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

"ÖTECEM LAN HER ŞEYİ, GÖRECEKSİNİZ DÜNYA KAÇ BUCAK"

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, yazışmalarda Umut Altaş'ın, babası Celal Altaş'tan hesabına 9 bin dolar göndermesini istediği, babasının da "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" dediği, Umut Altaş'ın ise, "Savcı hanımı arar her şeyi anlatırım" dediği görüldü. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş'ın ayrıca "Ötecem lan her şeyi, göreceksiniz dünya kaç bucak" yazdığı görüldü.

"YAPTIKLARINIZIN BİR BEDELİ OLACAK"

Mayıs 2022'de önce Meksika'ya, ardından yasa dışı yollarla ABD'ye firar eden Umut Altaş'ın, Türkiye'de tutuklu bulunan babası Celal Altaş'tan para koparmak için "itiraf" kozunu kullandığı ortaya çıktı. 9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda Umut Altaş, babasına, "Sen öyle kolay sanıyorsun değil mi? Yaptıklarınızın bir bedeli olacak. Bugün hesabıma 9 bin dolar bekliyorum" mesajını gönderdi.

'BENİ AMERİKA'YA NİYE YOLLADIĞINIZI ANLATIRIM'

Oğlunun tehditlerine, "Size gönderdiğim 150 bin doları geri gönderin" diye yanıt veren baba Celal Altaş'a, firari Umut'tan ise, "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim!" yanıtı geldi.

Yazışmalar, Gülistan Doku'nun organize bir şekilde ortadan kaldırıldığı ve olayın üzerinin örtülmesi için Altaş'ın yurt dışına kaçırıldığı şüphesini delillendirdi.

"BIRAK ROL YAPMAYI"

Baba-oğul arasındaki gerilim, cinayetin gizli kalan yanlarını da deşifre etti. Oğlu Umut'u "Her şeyden haberin var o zaman şerefsiz" diye suçlayan babaya, Umut Altaş'ın verdiği yanıt dosyanın seyrini değiştirecek nitelikte: "Bırak rol yapmayı. Sen susturuyordun ya! Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak" oldu.