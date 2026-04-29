İzmir'de freni patlayan tır karşı şeride geçti: Ölü ve yaralılar var

İzmir Bornova'da freni patlayan tır karşı şeride geçerek aralarında polis aracının da bulunduğu 9 araca çarptı. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 18:37

istikametinden yönüne seyir halinde olan tırın freninin patlaması feci bir zincirleme kazaya neden oldu.

Manisa istikametinden Bornova yönüne giden bir tırın freninin patlaması sonucu 9 araca çarptığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Tırın freninin patlamasıyla refüjü aşarak karşı şeride geçtiği belirtildi.
Kazaya karışan araç sayısının 9 olduğu ifade edildi.
Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibinin sevk edildiği bilgisi verildi.
İlk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Yaralıların sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
9 ARACA ÇARPTI

Kontrolden çıkan tır, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve gelen 9 araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

