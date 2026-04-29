İzmir'de freni patlayan tır karşı şeride geçti: Ölü ve yaralılar var

Manisa istikametinden Bornova yönüne seyir halinde olan tırın freninin patlaması feci bir zincirleme kazaya neden oldu.

9 ARACA ÇARPTI

Kontrolden çıkan tır, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve gelen 9 araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.