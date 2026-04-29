Bartın'da can pazarı! Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Onlarca yaralı var

Bartın'da bir halk otobüsü, aynı güzergahta ilerleyen bir otomobilin üzerine devrildi. Kaza sonrası bölgeye adeta can pazarı yaşandı. Çoğunluğu öğrenci olmak üzere 44 kişi yaralandı.

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 10:49
29.04.2026
saat ikonu 10:49

Bartın'da seyir halinde olan H.K. idaresindeki halk otobüsü, İ.Ç. konrolündeki otomobilin üzerine devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bartın'da seyir halindeki bir halk otobüsünün bir otomobilin üzerine devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Kazaya H.K. idaresindeki halk otobüsü ve İ.Ç. kontrolündeki otomobil karıştı.
Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre 44 kişi yaralandı.
Yaralılardan 32'si ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hafif yaralanan 12 kişi ise hastaneye gitmeyi istemeyerek taburcu edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
32 YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk belirlemelerine göre 44 kişi yaralandı. Yaralılardan 32'si olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif yaralar bulunan 12 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi istemedi ve taburcu edildi.

Kaza bölgesine intikal eden Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve Bartın Üniversitesi Rektörü Ahmet Akkaya, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

