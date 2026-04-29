Bartın'da can pazarı! Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: Onlarca yaralı var

Bartın'da seyir halinde olan H.K. idaresindeki halk otobüsü, İ.Ç. konrolündeki otomobilin üzerine devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kaza yerinde ilk belirlemelerine göre 44 kişi yaralandı. Yaralılardan 32'si olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinde hafif yaralar bulunan 12 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye gitmeyi istemedi ve taburcu edildi.
Kaza bölgesine intikal eden Bartın Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe ve Bartın Üniversitesi Rektörü Ahmet Akkaya, ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.