Gülistan Doku soruşturmasının seyrini değiştiren WhatsApp mesajları! Celal Altaş konuşmaların hesabını verecek

Tunceli'de 2020 yılında sırra kadem basan Gülistan Doku'dan o günden sonra tek bir iz bile bulunamadı. Soruşturması tam 6 yıl sonra yeniden açıldı, şüpheliler tek tek ifade verdi. Dosyanın en kritik ismi firari Umut Altaş'ın babası ile yaptığı WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı. Dosyanın seyrini değiştirecek olan konuşmaları baba Celal Altaş'ın sorgusunda sır gibi sakladığı öğrenildi.

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

9 Ocak 2026 tarihli yazışmalarda ABD'ye firar eden Umut Altaş'ın babasından 9 bin dolar isteyerek, babasını defalarca tehdit ettiği görüldü. Yazışmalardaki "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim!" ifadesi Gülistan'ın öldürüldüğünden herkesin haberinin olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

SAVCILIK MESAJLAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Cinayetin üzerindeki sis perdesini dağıtacak nitelikteki yazışmalar, ABD ile yürütülen iade sürecinde en büyük koza dönüştü. Umut Altaş'ın mesajları, olayın "organize bir infaz ve örtbas" olduğu şüphelerini kuvvetlendirirken, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyaya giren bu yeni veriler ışığında harekete geçti.

YENİDEN SORGUYA ALINACAK

Sabah'ta yer alan habere göre aralarında eski Vali Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 12 kişinin "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu olduğu Gülistan Doku soruşturmasında, başsavcılık iddianame aşamasına geçmeden önce yeni çapraz sorgular yapacak.

Baba Celal Altaş'ın jandarma sorgusunda oğlu ile aralarında geçen yazışmalardan hiç bahsetmediği öğrenildi. Altaş ifadesinde, "Oğlum Umut Altaş ile yurt dışına gittikten sonra WhatsApp üzerinden şu an hafızamda olmayan ancak cep telefonumda 'Umut baba' diye kayıtlı numara üzerinden yaklaşık 4-5 ay öncesine kadar konuşuyorduk" demişti.

CELAL ALTAŞ YENİDEN SORGULANACAK

Mesajların dosyaya girmesiyle Celal Altaş'ın yeniden sorgulanacağı öğrenildi. Baba Altaş'a oğlunun gönderdiği "Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim" ve "Sen susturuyordun ya!" mesajları sorulacak.

Yazışmalar Umut Altaş'ın iade sürecinde de delil olacak. Virginia eyaletinde olduğu saptanan Umut Altaş için çıkarılan kırmızı bültene yazışmalar eklenerek ABD makamlarına "birincil delil" olarak sunulacak. Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş'ın daha önce Gülistan Doku'nun avukatlarıyla yaptığı görüntülü görüşmede, Mustafa Türkay Sonel'in Umut'a "Kız hamile kaldı, aldırmak istemedi, ben de kafasına sıktım" dediğini öne sürmüştü. Bu iddialarda baba ile oğlu arasındaki yazışmalarla birlikte "somut delil" statüsüne evrildi.