Kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu, midibüsü biçti

İstanbul Arnavutköy'de eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Kırmızı ışık yanmasına rağmen süratle geçmeye çalışan Murat S. idaresindeki 34 MSM 658 plakalı hafriyat kamyonu, Sultangazi istikametine dönüş yapan Erdoğan Ş. kontrolündeki 34 LDB 601 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazada yaralanan servis şoförü hastaneye kaldırılırken, kırmızı ışık ihlali yapan kamyon şoförü Murat S. gözaltına alındı. Kaza anı ise bir başka aracın kamerasına yansıdı.

