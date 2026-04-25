Cenaze nakil aracı kaza yaptı, araçtaki 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas-Erzincan karayolu, Sivas’ın İmranlı ilçesi Yazıköy yakınlarında gerçekleşti. Denizli’den hareket edip Erzurum’a giden A.D.(55) idaresindeki 20 DY 644 plakalı, özel bir firmaya ait cenaze nakil aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. İçerisinde cenaze bulunan aracın sürücüsü ve araçta bulunan M.D. (16) yaralandı. Yaralılar, İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılarak ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Özetle