Avatar
Editor
 | Onur Kaya

4 ilde DHKP/C operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

İstanbul merkezli 4 ilde DHKP/C'ye yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i tutuklandı.

GİRİŞ:
25.04.2026
01:45
|
GÜNCELLEME:
25.04.2026
01:45

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DHKP/C’ye yönelik soruşturması kapsamında, örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, örgütün açık alan yapılanmalarından olan ‘Grup Yorum, TAYAD ve Mahalle Alan’ yapılanmalarına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DHKP/C terör örgütüne yönelik soruşturması kapsamında Grup Yorum, TAYAD ve Mahalle Alan yapılanmalarına yönelik operasyonda 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve bu şüphelilerden 8'i tutuklandı.
İstanbul merkezli soruşturma kapsamında İstanbul, Hatay, Ankara ve Kocaeli'nde 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 23 şüpheliden 20'si yakalandı, 3 şüphelinin ise firarda olduğu tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'nde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
23 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Soruşturma kapsamında İstanbul’da 19, Hatay’da 2, Ankara’da 1, Kocaeli’de 1 kişi olmak üzere, toplamda 23 şüpheli hakkında kararı verildi. Kararın ardından güvenlik güçlerince İstanbul merkezli Hatay, Ankara ve Kocaeli illerinde toplam 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 ŞÜPHELİDEN 20'Sİ YAKALANDI

Yapılan baskınlarda toplamda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise firarda olduğu tespit edildi.

8 KİŞİYE TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından savcılık, 12 şüpheliyi adli kontrol kararı talebiyle, 8 şüpheliyi ise talebiyle mahkemeye sevk etti. Mahkeme, 20 şüpheliden 12’si hakkında adli kontrol kararı verirken, 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDİL KÜLTÜR MERKEZİ'NDE ARAMA

Ayrıca 20 Nisan’da, örgütün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket eden şahısların Şişli ilçesinde bulunan İdil Kültür Merkezi'nde toplantı yapması nedeniyle söz konusu adreste arama işlemi yapıldı. Aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.

