MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Saldırı hazırlığındaki 4 DHKP-C'li terörist yakalandı

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla İstanbul'da eylem hazırlığında olan 4 DHKP-C'li terörist yakalandı.

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Saldırı hazırlığındaki 4 DHKP-C'li terörist yakalandı
ve Genel Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu Türkiye’de sansasyonel eylem arayışında olan 4 'li terörist ’da yakalandı.

MİT’in istihbari çalışmaları sonucu, teröristlerin İstanbul’da DHKP-C’nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. MİT, DHKP-C’li 4 şahsın İstanbul’da kritik noktalara silahlı ve bombalı eylem gerçekleştirmek üzere hazırlık aşamasında olduklarını belirledi.

Söz konusu şahıslar MİT ve Emniyet tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonla 25 Şubat tarihinde yakalandı.

MİT VE EMNİYET MLKP'LİLERE DE OPERASYON DÜZENLEMİŞTİ

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü terör örgütlerine karşı ortak operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) mensuplarına yönelik 03 Şubat tarihinde 22 ilde eş zamanlı geniş çaplı bir operasyon da gerçekleştirilmişti.

Bu operasyonun ardından, İstanbul’daki DHKP-C hücrelerinin de çökertilmesi, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün aşırı sol terör örgütlerine karşı etkili eşgüdümünün bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

