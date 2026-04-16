Levent'teki terör saldırısında yeni gelişme: Yaralı terörist adliyeye gönderildi

7 Nisan’da Beşiktaş Levent’te polis noktasına yönelik düzenlenen terör saldırısında yaralı ele geçirilen Onur Çelik, hastanedeki tedavisinin ardından emniyette sorgulandı. Terörist, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilirken, hücrenin diğer üyesinin tedavisi sürüyor.

7 Nisan'da Beşiktaş'ta noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında ve 2 emniyet mensubunun yaraladığı olayda 1 terörist öldürülmüş, 2 terörist de yaralı olarak ele geçirilmişti. Zincirleme operasyonlarda hücre ile bağlantılı olarak yakalanan 18 şüphelinin 13’ü tutuklanmıştı.

7 Nisan'da Beşiktaş'ta polis noktasına yönelik terör saldırısıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, yaralı teröristlerden Onur Çelik adliyeye sevk edildi.
Saldırıda 1 terörist öldürülmüş, 2 terörist yaralı olarak ele geçirilmişti.
Gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklanmıştı.
Yaralı ele geçirilen terörist Onur Çelik'in tedavisi tamamlandı ve adliyeye sevk edildi.
Diğer yaralı teröristin hastanedeki tedavisi devam ediyor ve normal odaya alındı.
Tedavisi süren diğer terörist taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edilecek.
HASTANEDEN EMNİYETE, EMNİYETTEN ADLİYEYE

Saldırıda yaralı ele geçirilen teröristlerden Onur Çelik’in tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği öğrenildi. Tedavisinin ardından İstanbul Terörle Mücadele Şubesine götürülen Çelik, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

DİĞER TERÖRİST NORMAL ODAYA ALINDI

Levent'teki saldırıda yaralı olarak ele geçirilen diğer teröristin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, yoğun bakım ünitesinden normal odaya alındığı öğrenildi. Tedavisi hastanede devam eden ve gözetim altında tutulan hücre üyesinin, taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

