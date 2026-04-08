Gündem
Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı: Levent saldırısı sonrası 34 İlde DEAŞ operasyonu, 198 gözaltı!

İstanbul Levent’teki terör saldırısının ardından 34 ilde eş zamanlı "şafak" operasyonları düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını ve 198 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 21:15
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 21:15

Akın Gürlek, İstanbul Levent’teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, terör örgütüne yönelik 34 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 198 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Levent'teki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırının ardından DEAŞ terör örgütüne yönelik 34 ilde eş zamanlı operasyonda 198 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
İstanbul Levent'teki polis noktasına 3 terörist tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırının ardından DEAŞ terör örgütüne yönelik 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 198 şüpheli gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, teröre karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Bakan Gürlek, saldırıda yaralanan polis memurlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
34 İLDE DAEŞ OPERASYONU

Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün İstanbul Levent’teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinesinde Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elâzığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 198 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ‘Terörsüz ’ hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecek; DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir. Bu vesileyle, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kendilerine acil şifalar temenni ediyorum" dedi.

https://x.com/abakingurlek/status/2041927410937889100

