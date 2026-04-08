Beşiktaş'taki saldırı sırasında polislerle dalga geçmişlerdi! Beyaz yakalılara soruşturma

İstanbul Levent'teki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken çıkan çatışmada 2'si sağ, biri ölü olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma sırada 2 polis memuru da yaralandı.

Özetle

POLİSLERLE DALGA GEÇTİLER

Saldırı sırasında bölgede bulunan iş yerlerinden görüntü alan bazı şahıslar, kahramanca bölgede mücadele veren polis memurlarıyla dalga geçti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnfiale neden olan olay sonrası yetkililer harekete geçti. Polislere yönelik aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığı tespit edilen şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.