Beşiktaş'taki saldırı sırasında polislerle dalga geçmişlerdi! Beyaz yakalılara soruşturma

Son dakika haberi: Beşiktaş'taki terör saldırısı sırasında polislere yönelik aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığı tespit edilen şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Beşiktaş'taki saldırı sırasında polislerle dalga geçmişlerdi! Beyaz yakalılara soruşturma
GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 10:28
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 11:03

İstanbul Levent'teki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken çıkan çatışmada 2'si sağ, biri ölü olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma sırada 2 polis memuru da yaralandı.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş'taki saldırı sırasında polislerle dalga geçmişlerdi! Beyaz yakalılara soruşturma

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Levent'teki İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, 2 polis memuru yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Çıkan çatışmada 2'si sağ, biri ölü olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Çatışma sırasında 2 polis memuru yaralandı.
Olay sonrası bölgede bulunan iş yerlerinden görüntü alan ve polis memurlarıyla dalga geçen şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş'taki saldırı sırasında polislerle dalga geçmişlerdi! Beyaz yakalılara soruşturma

POLİSLERLE DALGA GEÇTİLER

Saldırı sırasında bölgede bulunan iş yerlerinden görüntü alan bazı şahıslar, kahramanca bölgede mücadele veren polis memurlarıyla dalga geçti.

Beşiktaş'taki saldırı sırasında polislerle dalga geçmişlerdi! Beyaz yakalılara soruşturma

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İnfiale neden olan olay sonrası yetkililer harekete geçti. Polislere yönelik aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığı tespit edilen şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Beşiktaş'taki saldırı sırasında polislerle dalga geçmişlerdi! Beyaz yakalılara soruşturma
