Beşiktaş'taki saldırı sırasında polislerle dalga geçmişlerdi! Beyaz yakalılara soruşturma

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Levent'teki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken çıkan çatışmada 2'si sağ, biri ölü olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma sırada 2 polis memuru da yaralandı.
Saldırı sırasında bölgede bulunan iş yerlerinden görüntü alan bazı şahıslar, kahramanca bölgede mücadele veren polis memurlarıyla dalga geçti.
İnfiale neden olan olay sonrası yetkililer harekete geçti. Polislere yönelik aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığı tespit edilen şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.