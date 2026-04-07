Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem

Editor
 | Baran Aksoy

Teröristlerin İsrail Konsolosluğu önündeki saldırısının amacı ne? Uzman isimden çarpıcı yorum

Son dakika haberi: İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu'nun önünde 3 DEAŞ'lı terörist silahlı saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada 3 teröristten 2'si sağ, biri ölü olarak etkisiz hale getirildi. Peki DEAŞ'lı teröristlerin bu hain saldırısındaki amaç ne? TGRT Haber yayınına bağlanan emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 14:44

İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önüne gelen 3 DEAŞ'lı terörist, bölgede bulunan polisle çatışmaya girdi. Polis ekipleri, 1 teröristi öldürdü, 2 terörist yaralı ele geçirildi.

DEAŞ üyesi saldırganların bina önüne kamuflajlı kıyafetle geldiği ve uzun silahlar taşıdığı öğrenildi.

Konsolosluğun uzun zamandır kapalı olduğu ve bina önünde sadece koruma amaçlı polislerin bulunduğu aktarıldı.

Peki DEAŞ'lı bu teröristlerin hain saldırısındaki amaç ne? TGRT Haber canlı yayınına bağlanan emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdin, saldırının asıl amacının "İsrail, Türkiye, İsrail ve saldırı" kelimelerinin bir arada geçmesi olduğunu söyledi.

TERÖRSİTLER NASIL GİZLENDİ?

Erdin'in açıklamaları şu şekilde;

"İstihbarat radarına takılmayan kişiler, bir eylem planlaya biliyorlar. Genelde bu tip eylem yapan bu profile sahip oldukları için istihbaratın radarının dışında kalabiliyorlar.

"AMAÇ İSRAİL, TÜRKİYE VE SALDIRI KELİMELERİNİ AYNI CÜMLEDE GEÇİRMEK"

İsrail ismi aslında burada önemli. Yabancı medyada şimdiden İsrail Konsolosluğu olarak geçiyor. İsrail, Türkiye, İstanbul ve saldırı kelimelerini aynı cümlede geçirmek bence amaçları bu..."

https://x.com/tgrthabertv/status/2041465465965551795

ETİKETLER
#güvenlik
#Terör Eylemi
#İsrail Konsolosluğu
#Deaş Saldırısı
#Feramuz Erdin
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.