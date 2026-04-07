İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önüne gelen 3 DEAŞ'lı terörist, bölgede bulunan polisle çatışmaya girdi. Polis ekipleri, 1 teröristi öldürdü, 2 terörist yaralı ele geçirildi.

HABERİN ÖZETİ Teröristlerin İsrail Konsolosluğu önündeki saldırısının amacı ne? Uzman isimden çarpıcı yorum İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu binası önünde polisle çatışan DEAŞ'lı 3 teröristten 1'i öldürüldü, 2'si yaralı ele geçirildi. Teröristler kamuflajlı kıyafetlerle ve uzun silahlarla geldi. Konsolosluğun uzun zamandır kapalı olduğu ve bina önünde sadece koruma polislerinin bulunduğu belirtildi. Emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, saldırının amacının 'İsrail, Türkiye, İsrail ve saldırı' kelimelerinin aynı cümlede geçmesini sağlamak olduğunu söyledi. Erdin, bu tip eylemcilerin istihbarat radarına takılmadan eylem planlayabildiğini belirtti.

DEAŞ üyesi saldırganların bina önüne kamuflajlı kıyafetle geldiği ve uzun silahlar taşıdığı öğrenildi.

Konsolosluğun uzun zamandır kapalı olduğu ve bina önünde sadece koruma amaçlı polislerin bulunduğu aktarıldı.

Peki DEAŞ'lı bu teröristlerin hain saldırısındaki amaç ne? TGRT Haber canlı yayınına bağlanan emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdin, saldırının asıl amacının "İsrail, Türkiye, İsrail ve saldırı" kelimelerinin bir arada geçmesi olduğunu söyledi.

TERÖRSİTLER NASIL GİZLENDİ?

Erdin'in açıklamaları şu şekilde;

"İstihbarat radarına takılmayan kişiler, bir eylem planlaya biliyorlar. Genelde bu tip eylem yapan bu profile sahip oldukları için istihbaratın radarının dışında kalabiliyorlar.

"AMAÇ İSRAİL, TÜRKİYE VE SALDIRI KELİMELERİNİ AYNI CÜMLEDE GEÇİRMEK"

İsrail ismi aslında burada önemli. Yabancı medyada şimdiden İsrail Konsolosluğu olarak geçiyor. İsrail, Türkiye, İstanbul ve saldırı kelimelerini aynı cümlede geçirmek bence amaçları bu..."

