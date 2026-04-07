Teröristlerin İsrail Konsolosluğu önündeki saldırısının amacı ne? Uzman isimden çarpıcı yorum

İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önüne gelen 3 DEAŞ'lı terörist, bölgede bulunan polisle çatışmaya girdi. Polis ekipleri, 1 teröristi öldürdü, 2 terörist yaralı ele geçirildi.
DEAŞ üyesi saldırganların bina önüne kamuflajlı kıyafetle geldiği ve uzun silahlar taşıdığı öğrenildi.
Konsolosluğun uzun zamandır kapalı olduğu ve bina önünde sadece koruma amaçlı polislerin bulunduğu aktarıldı.
Peki DEAŞ'lı bu teröristlerin hain saldırısındaki amaç ne? TGRT Haber canlı yayınına bağlanan emekli Emniyet Müdürü Feramuz Erdin, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Erdin, saldırının asıl amacının "İsrail, Türkiye, İsrail ve saldırı" kelimelerinin bir arada geçmesi olduğunu söyledi.
Erdin'in açıklamaları şu şekilde;
"İstihbarat radarına takılmayan kişiler, bir eylem planlaya biliyorlar. Genelde bu tip eylem yapan bu profile sahip oldukları için istihbaratın radarının dışında kalabiliyorlar.
İsrail ismi aslında burada önemli. Yabancı medyada şimdiden İsrail Konsolosluğu olarak geçiyor. İsrail, Türkiye, İstanbul ve saldırı kelimelerini aynı cümlede geçirmek bence amaçları bu..."
