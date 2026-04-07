İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu'na silahlı saldırı! 3 saldırgan etkisiz hale getirildi

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan İsrail Başkonsolosluğu'na silahlı saldırı gerçekleştirildi. Peş peşe silah seslerinin yankılandığı bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, 3 kişinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırganlardan 1'inin öldüğü 2'sinin de ağır yaralandığı bildirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklama ile saldırının detaylarını paylaştı. Çiftçi açıklamasında kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğunu belirtti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 12:35
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 13:31

İstanbul 'ta bulunan İsrail Başkonsolosluğu'na gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri arttırıldı. Bakan Gürlek yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin başlatıldığını duyurdu. Saldırının ardından TEM'den Levent - Beşiktaş yönüne çıkışlar kapatıldı, Büyükdere Caddesi Sarıyer yönünde trafik akışı durduruldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı açıklama ile saldırının detaylarını paylaştı. Saldırganlardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu ortaya çıktı.

2 POLİS YARALANDI, 3 KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Saldırganlardan 1'inin öldüğü 2'sinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

VALİ GÜL AÇIKLADI: 1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"2 polisimiz hafif şekilde yaralandı. Teröristlerden biri öldürüldü, 2 terörist de yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Bütün ekibi tebrik ediyorum. Bu büyük saldırıyı polislerimiz olabildiğince hafif şekilde atlattılar. Teröristler araçla gelmiş."

İZMİT'TEN KİRALIK ARAÇLA GELMİŞLER

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "İstanbul'da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada iki kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin, kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu; 2'si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir. ifadelerini kullandı.

BAKAN GÜRLEK'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Gürlek yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde meydana gelen silah sesi ihbarlarına ilişkin olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhâl soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş; cumhuriyet savcılarımız ivedilikle olay yerine intikal ederek incelemelere başlamıştır.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, ilgili kolluk birimleriyle birlikte çalışmalar sürdürülmekte olup, soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmektedir.

