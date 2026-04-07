Türkiye’nin sosyal hizmetler tarihinde bir dönüm noktası olarak nitelendirilen "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medyaya 15 yaş sınırı geliyor, doğum izni 24 haftaya çıkıyor! TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan yeni kanun teklifi, sosyal medyada yaş sınırları, doğum izni düzenlemeleri ve çocukların korunmasına yönelik önemli değişiklikler içeriyor. Sosyal ağ sağlayıcılar 15 yaşın altındaki çocuklara hizmet sunamayacak ve yaş doğrulaması dahil her türlü teknik tedbiri almakla yükümlü olacak. Çalışan kadınların doğum izni süresi 16 haftadan 24 haftaya çıkarılacak. Babalık izni 10 güne sabitlenerek eşitlenecek ve ilk kez koruyucu ailelere de 10 günlük izin hakkı tanınacak. Cinsel istismar, uyuşturucu ticareti gibi suçlardan hüküm giymiş kişiler çocuklarla temas edilen hiçbir birimde çalışamayacak.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda, dijital dünyadan çalışma hayatına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan düzenlemenin çocukların güvenliğini merkeze aldığını vurguladı.

SOSYAL MEDYADA YAŞ DOĞRULAMA DÖNEMİ

Bakan Göktaş, dijital teknolojilerin sunduğu fırsatların yanı sıra barındırdığı siber zorbalık, manipülatif reklamlar ve kişisel veri ihlalleri gibi risklere dikkat çekti. Yeni yasal düzenleme ile birlikte:

15 Yaş Altı Yasağı: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaşın altındaki çocuklara hizmet sunamayacak.

Sıkı Denetim: Platformlar, yaş sınırını uygulamak için yaş doğrulama dahil her türlü teknik tedbiri almakla yükümlü olacak.

Ebeveyn Kontrolü: Oyun platformları ve sosyal ağlar, ailelerin çocuklarını takip edebileceği etkin kontrol araçları sunacak.

Temsilci Zorunluluğu: Günlük erişimi 100 bini aşan oyun platformlarının Türkiye’de temsilci bulundurması şart koşulacak.

DOĞUM İZNİ 6 AYA ÇIKIYOR

Aile yapısını desteklemek amacıyla çalışma hayatında da köklü değişikliklere gidiliyor. Bakan Göktaş, özellikle çalışan anneleri sevindirecek izin düzenlemesini şu sözlerle duyurdu: "Çalışan kadınların toplam 16 haftalık doğum izni süresini 24 haftaya çıkarıyoruz. Hali hazırda izinde olup 24 haftayı henüz tamamlamamış olan anneler de bu haktan yararlanarak izinlerini uzatabilecekler."

Ayrıca, kamuda ve özel sektörde farklılık gösteren babalık izni 10 güne sabitlenerek eşitleniyor. İlk kez koruyucu ailelere de çocuğu teslim aldıkları andan itibaren 10 günlük izin hakkı tanınıyor.

ÇOCUKLARLA İLGİLİ ALANLARDA "SIFIR TOLERANS"

Düzenlemenin en kritik maddelerinden biri de çocukların fiziksel güvenliğini kapsıyor. Bakanlık, çocukların yoğun olarak bulunduğu alanlarda istihdam edilecek kişilere yönelik "adli sicil" kriterini sertleştiriyor.

Cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, kasten öldürme ve müstehcenlik gibi suçlardan hüküm giymiş kişiler; okul, kreş, yurt, çocuk spor okulu, okul servisi ve hatta internet kafe gibi çocuklarla temas edilen hiçbir birimde çalışamayacak, işletmeci olamayacak ve fiilen görev alamayacak. Bakan Göktaş, bu adımların çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümesi için "sıfır tolerans" anlayışıyla hayata geçirildiğini belirtti.