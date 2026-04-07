Hobi bahçeleri ve bungalovlar için yıkım! Murat Bal'dan arazisi olanlara kritik uyarı

KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 11:57
Pandemi sonrası hobi bahçeleri

Pandemi sonrası hobi bahçeleri, bungalovlar gibi seçeneklerle vatandaşlar doğal hayata ve araziler üzerinde yapılaşmaya yöneldi. Tarım arazilerindeki yapılaşma için yeni getirilen tasarı gündemde yer tutmaya devam ediyor. 

SGK Müşaviri Murat Bal

SGK Müşaviri Murat Bal, sosyal medya hesabı üzerinden son dönemde yürürlüğe giren düzenlemeler kapsamında bu alanlarda bulunan yapıların yıkımının gündeme gelmesini değerlendirdi. Bal, meselenin yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir gerilim riski taşıdığını vurguladı.

tarım arazileri üzerinde küçük ölçekli barınaklar,

Özellikle son yıllarda vatandaşlar doğaya daha yakın, daha güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanlarına yöneldi. Binlerce kişi tarım arazileri üzerinde küçük ölçekli bungalovlar, hobi bahçeleri ve kırsal yaşam alanları oluşturdu.
 

murat bal

Bu yapıların mevzuata aykırı olabileceğini kabul eden Bal, buna rağmen ortaya çıkan yönelimin görmezden gelinemeyeceğini açıkladı.
 

bungalov

Bal, "Bu yapılar plansız olabilir, mevzuata aykırı olabilir. Ancak ortada gerçek bir ihtiyaç ve güçlü bir yönelim vardır. İnsanlar doğaya kaçmadı; aslında yaşam kalitesini yeniden tanımladı" şeklinde konuştu.
 

kaçak yapı

Uzman isim bu yapıların yalnızca “kaçak yapı” olarak değerlendirilmesinin eksik bir bakış açısı olduğunu ifade etti.
 

yıkım politikalarının uygulanmasın

KIRSALA YÖNELEN NÜFUSU KIRAR

Bal, doğrudan yıkım politikalarının uygulanmasının kamuoyunda ciddi bir algı oluşturabileceğini belirterek "Eğer bu yapılar yıkım politikasıyla ele alınırsa ortaya çıkacak algı nettir: ‘Vatandaş çözüm bulmuş, devlet yıkıyor.’ Bu durum özellikle kırsala yönelen orta sınıf ve genç nüfus üzerinde ciddi bir kırılmaya neden olabilir" ifadesini kullandı.
 

Vatandaş-devlet ilişkisi

Tarım arazilerinin korunmasının devlet açısından doğru bir refleks olduğunu ifade eden Bal, "Yıkım en kolay ama en yanlış çözümdür. Sorunu ortadan kaldırmaz, sadece öteler. Vatandaş-devlet ilişkisini zedeler ve kayıt dışılığı artırır" dedi.
 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Bal, çözüm önerilerini de sıraladı:

Mevcut yapıların envanterinin çıkarılması ve belirli kriterlere göre kayıt altına alınması

Tarım arazilerinde tamamen yapı yasağı yerine sınırlı metrekare ve kullanım modeli getirilmesi

Bu alanların sadece konut değil, aynı zamanda üretim alanı olarak değerlendirilmesi

“Kırsal yaşam alanı” veya “kontrollü hobi bahçesi” gibi yeni imar statülerinin tanımlanması

 

hobi bahçesi

Bal ayrıca sahadaki çelişkili uygulamalara da dikkat çekti. Aynı tarımsal özelliklere sahip bir arazinin, yalnızca aradan geçen bir yol nedeniyle ikiye bölündüğünü belirterek bir tarafı ticaret alanı olarak imara açılırken, diğer tarafı tarım arazisi olarak kalabildiğini hatırlattı.
 

Tarım arazilerinin korunması

DENGE KURULMASI ŞART

Açıklamasının sonunda çözümün denge kurmaktan geçtiğini vurgulayan Bal, "Tarım arazilerinin korunması ile vatandaşın yaşam tercihi arasında bir denge kurulabilir. Bu bir tercih değil, zorunluluktur. Eğer bu denge kurulamaz ve doğrudan yıkım politikası uygulanırsa sosyal tepki büyür, siyasi maliyet artar ve güven ilişkisi zedelenir"
 

