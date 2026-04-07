Hobi bahçeleri ve bungalovlar için yıkım! Murat Bal'dan arazisi olanlara kritik uyarı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Pandemi sonrası hobi bahçeleri, bungalovlar gibi seçeneklerle vatandaşlar doğal hayata ve araziler üzerinde yapılaşmaya yöneldi. Tarım arazilerindeki yapılaşma için yeni getirilen tasarı gündemde yer tutmaya devam ediyor.
SGK Müşaviri Murat Bal, sosyal medya hesabı üzerinden son dönemde yürürlüğe giren düzenlemeler kapsamında bu alanlarda bulunan yapıların yıkımının gündeme gelmesini değerlendirdi. Bal, meselenin yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir gerilim riski taşıdığını vurguladı.
Özellikle son yıllarda vatandaşlar doğaya daha yakın, daha güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanlarına yöneldi. Binlerce kişi tarım arazileri üzerinde küçük ölçekli bungalovlar, hobi bahçeleri ve kırsal yaşam alanları oluşturdu.
Bu yapıların mevzuata aykırı olabileceğini kabul eden Bal, buna rağmen ortaya çıkan yönelimin görmezden gelinemeyeceğini açıkladı.
Bal, "Bu yapılar plansız olabilir, mevzuata aykırı olabilir. Ancak ortada gerçek bir ihtiyaç ve güçlü bir yönelim vardır. İnsanlar doğaya kaçmadı; aslında yaşam kalitesini yeniden tanımladı" şeklinde konuştu.
Uzman isim bu yapıların yalnızca “kaçak yapı” olarak değerlendirilmesinin eksik bir bakış açısı olduğunu ifade etti.
Bal, doğrudan yıkım politikalarının uygulanmasının kamuoyunda ciddi bir algı oluşturabileceğini belirterek "Eğer bu yapılar yıkım politikasıyla ele alınırsa ortaya çıkacak algı nettir: ‘Vatandaş çözüm bulmuş, devlet yıkıyor.’ Bu durum özellikle kırsala yönelen orta sınıf ve genç nüfus üzerinde ciddi bir kırılmaya neden olabilir" ifadesini kullandı.
Tarım arazilerinin korunmasının devlet açısından doğru bir refleks olduğunu ifade eden Bal, "Yıkım en kolay ama en yanlış çözümdür. Sorunu ortadan kaldırmaz, sadece öteler. Vatandaş-devlet ilişkisini zedeler ve kayıt dışılığı artırır" dedi.
Bal, çözüm önerilerini de sıraladı:
Mevcut yapıların envanterinin çıkarılması ve belirli kriterlere göre kayıt altına alınması
Tarım arazilerinde tamamen yapı yasağı yerine sınırlı metrekare ve kullanım modeli getirilmesi
Bu alanların sadece konut değil, aynı zamanda üretim alanı olarak değerlendirilmesi
“Kırsal yaşam alanı” veya “kontrollü hobi bahçesi” gibi yeni imar statülerinin tanımlanması
Bal ayrıca sahadaki çelişkili uygulamalara da dikkat çekti. Aynı tarımsal özelliklere sahip bir arazinin, yalnızca aradan geçen bir yol nedeniyle ikiye bölündüğünü belirterek bir tarafı ticaret alanı olarak imara açılırken, diğer tarafı tarım arazisi olarak kalabildiğini hatırlattı.
Açıklamasının sonunda çözümün denge kurmaktan geçtiğini vurgulayan Bal, "Tarım arazilerinin korunması ile vatandaşın yaşam tercihi arasında bir denge kurulabilir. Bu bir tercih değil, zorunluluktur. Eğer bu denge kurulamaz ve doğrudan yıkım politikası uygulanırsa sosyal tepki büyür, siyasi maliyet artar ve güven ilişkisi zedelenir"