Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm

Hobi bahçeleri yasa teklifi 2026: Tarım arazilerine yönelik düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hazırladığı yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Tarım arazilerinin korunması ve amaç dışı kullanımının önlenmesi için sıkı kurallar getirilirken hobi bahçelerinin son durumu merak edildi. Bu kapsamda hobi bahçeleri yasa teklifi 2026 gündemde yer aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Hobi bahçeleri yasa teklifi 2026: Tarım arazilerine yönelik düzenleme
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 10:24

Türkiye’de tarım arazilerinin korunması amacıyla önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında ”, 4 Nisan 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

HABERİN ÖZETİ

Hobi bahçeleri yasa teklifi 2026: Tarım arazilerine yönelik düzenleme

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'de tarım arazilerinin korunması amacıyla Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girerek, hobi bahçeleri ve izinsiz yapılaşmaya karşı yeni düzenlemeler getirdi.
Tarım arazilerinin amaç dışı kullanım talepleri sıkı denetime alındı ve belediyelere veya il özel idarelerine başvuru zorunlu hale geldi.
Büyük ova koruma alanlarındaki tarım arazileri hiçbir surette amacı dışında kullanılamayacak, istisnai kullanımlar Bakanlık izniyle mümkün olabilecek.
İzinsiz tüm yapılar yıkılacak ve araziler tarımsal üretime uygun hale getirilecek, yıkım bir ay içinde gerçekleşmezse Bakanlık devreye girecek.
Tarım arazilerinde tarımsal veya tarım dışı kullanım için yetkili kurumlara başvuru zorunlu ve arazi etüt raporu hazırlanacak.
Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 4 Nisan 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Yönetmelik, toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, sınıflandırılması, korunması ve planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları düzenliyor. Özellikle hobi bahçeleri ve izinsiz yapılaşmaya karşı getirilen hükümler, tarım topraklarının korunmasında yeni bir dönemi başlatıyor.

HOBİ BAHÇELERİNDE SON DURUM

Yeni yönetmelikle tarım arazilerinin amaç dışı kullanım talepleri sıkı denetime alındı. Tarımsal veya tarım dışı amaçlı kullanım taleplerinde, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyelere, dışında ise il özel idarelerine veya yetkili kuruluşlara başvuru zorunlu hale getirildi.

Hobi bahçeleri yasa teklifi 2026: Tarım arazilerine yönelik düzenleme

Arazi incelemesi sonucunda tarımsal arazi kullanım bütünlüğünün bozulduğu tespit edilirse talep reddedilecek ve Toprak Koruma Kurulu gündemine alınmayacak.

HOBİ BAHÇELERİ YASA TEKLİFİ 2026

Büyük ova koruma alanlarındaki hiçbir surette amacı dışında kullanılamayacak. Ancak alternatif alan bulunmaması ve kurulun uygun görüş vermesi durumunda Bakanlık izniyle istisnai kullanım mümkün olabilecek. Tarım arazilerinde yapılacak tarımsal amaçlı yapılarda ve tarım dışı kullanımlarda izin alınması ve toprak koruma projelerine uyulması zorunlu tutuldu.

Hobi bahçeleri yasa teklifi 2026: Tarım arazilerine yönelik düzenleme

Bu hükümler, özellikle son yıllarda artan hobi bahçesi ve bungalov tarzı kaçak yapılaşmalara karşı önemli bir önlem olarak değerlendiriliyor.

HOBİ BAHÇELERİ YIKILACAK MI?

İzinsiz bütün yapıların yıkılması ve arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi, belediyelere veya il özel idarelerine bildirilecek. İlgili kurumlar bir ay içinde yıkımı gerçekleştirmek ve araziyi eski haline getirmek zorunda. Bu süre içinde yıkım yapılmazsa Bakanlık doğrudan yıkım veya yıktırma yetkisini kullanabilecek.

Hobi bahçeleri yasa teklifi 2026: Tarım arazilerine yönelik düzenleme

Toprak Koruma Kurulu ayda en az bir kez olağan toplanacak ve en az 9 üyeden oluşacak. Kurul, zorunlu hallerde en az 6 üye ile toplanabilecek ve kararlar için en az 6 olumlu oy gerekecek. Bu yapı, tarım arazilerinin korunması konusunda daha hızlı ve etkili karar alma mekanizması oluşturmayı hedefliyor. Yönetmelik, çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda arazilerin planlı kullanımını da güvence altına alıyor.

PLANLAMA VE UYGULAMA SÜRECİ

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanım taleplerinde, birden fazla kişiyi ve fonksiyonu ilgilendiren planlar için Tarım Arazileri Değerlendirme ve Bilgilendirme Sistemi (TAD Portal) üzerinden il müdürlüklerine başvuru zorunlu hale getirildi. Bu dijital sistem, süreçlerin şeffaf ve izlenebilir olmasını sağlayacak. Arazi kullanım planlarında belirtilen amaçlar dışında kullanım yasaklanırken, planlı alanlarda amaç dışı yerler alternatif alan olarak değerlendirilecek.

Hobi bahçelerine ne olacak?

İzinsiz hobi bahçeleri ve tarım arazileri üzerine yapılan bungalov, tiny house gibi yapılar bir ay içinde yıkılacak.

Hobi bahçeleri yasa teklifi 2026: Tarım arazilerine yönelik düzenleme

Belediyeler veya il özel idareleri yıkımı gerçekleştirecek, aksi takdirde Bakanlık devreye girecek. Yönetmelik, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımını büyük ölçüde engelliyor.

Tarım arazilerinde yapılaşma izni nasıl alınacak?

Tarım arazilerinde tarımsal veya tarım dışı kullanım için yetkili kurumlara başvuru zorunlu. Arazi etüt raporu hazırlanacak ve tarımsal kullanım bütünlüğü bozuluyorsa talep reddedilecek. Büyük ovalarda kullanım neredeyse tamamen yasaklandı, istisnalar Bakanlık iznine bağlı.

Hobi bahçeleri yasa teklifi ne zaman yürürlüğe girdi?

Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik, 4 Nisan 2026 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, toprak koruma kurullarının çalışmalarını, izinsiz yapı yıkımlarını ve planlı arazi kullanımını kapsıyor.

ETİKETLER
#tarım arazileri
#yönetmelik
#Yapılaşma
#Hobi Bahçeleri
#Toprak Koruma
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.