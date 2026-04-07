İstanbul İsrail Konsolosluğu saldırısıyla ilgili yeni detay! Bakan Çiftçi açıkladı: Teröristlerin kimlikleri belli oldu

Son dakika haberi: İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu'na 3 terörist silahlı saldırı gerçekleştirdi. Teröristlerden 2'si sağ, biri ölü olarak etkisiz hale getirilirken İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, saldırıyla ilgili yeni detayları açıkladı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 13:41
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 14:35

İstanbul Levent'teki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Levent'teki İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 polis yaralandı.
Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, 1'i ölü ele geçirildi.
2 polis yaralandı.
Teröristlerin İzmit'ten kiralık araçla İstanbul'a geldikleri belirtildi.
Tespit edilen teröristlerden 2'sinin kardeş olduğu ve bunlardan birinin uyuşturucu kaydı olduğu belirlendi.
Teröristlerden birinin DEAŞ ile irtibatı olduğu aktarıldı.
Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. 2 polis yaralandı. Teröristlerden 1'i ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hain saldırıyla ilgili yeni detayları açıkladı.

İZMİT'TEN KİRALIK ARAÇLA İSTANBUL'A GELDİLER

Teröristlerin kimliklerinin tespit edildiğini aktaran Bakan Çiftçi, teröristlerin İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri belirti.

TERÖRİSTLERDEN İKİSİ KARDEŞ ÇIKTI

Tespit edilen şahıslardan birinin DEAŞ ile irtibatı olduğu söyleyen Bakan Çiftçi, "2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Ölü olarak ele geçirilen Yunus E.S.’nin DEAŞ bağlantılı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

