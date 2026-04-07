İstanbul İsrail Konsolosluğu saldırısıyla ilgili yeni detay! Bakan Çiftçi açıkladı: Teröristlerin kimlikleri belli oldu

İstanbul Levent'teki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi. 2 polis yaralandı. Teröristlerden 1'i ölü ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi hain saldırıyla ilgili yeni detayları açıkladı.
Teröristlerin kimliklerinin tespit edildiğini aktaran Bakan Çiftçi, teröristlerin İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri belirti.
Tespit edilen şahıslardan birinin DEAŞ ile irtibatı olduğu söyleyen Bakan Çiftçi, "2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.
Ölü olarak ele geçirilen Yunus E.S.’nin DEAŞ bağlantılı olduğu, yaralı olarak ele geçirilen Onur Ç. ve Enes Ç. isimli diğer iki teröristin kardeş olduğu ve Onur Ç.’nin uyuşturucu kaydı bulunduğu bilgisine ulaşıldı.