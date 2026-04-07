İsrail Konsolosluğu önündeki çatışma anları ortaya çıktı

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2' polis 3 kişi yaralanırken, 2 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Saldırganlardan birinin ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.

