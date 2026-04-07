İsrail Konsolosluğu çatışmasından yeni görüntü: Ekipler olay yerine böyle hareket etti

İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. 2 polis yaralanırken, yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. 3 şüpheliden 1'inin ölü 2'sinin ise yaralı olarak etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

