CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Altın alıp satacaklar dikkat! İslam Memiş, çarşamba günü her şeyin değişeceğini açıklayıp rakam verdi

Bengü Sarıkuş
06.04.2026
saat ikonu 10:48
06.04.2026
saat ikonu 10:48
Altın ve gümüş

Altın ve gümüş gibi değerli metaller dünyadaki jeopolitik gerilimlerle dalgalanmaya devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, Youtube canlı yayınında bu hafta çarşamba gününün çok kritik olduğunu vurgulayarak çarpıcı bilgiler paylaştı. 

piyasalarda geniş bant aralığı

Memiş, "Bu hafta gergin bir hafta; piyasalarda geniş bant aralığı bizi bekliyor. Hem Çin’de hem de Avrupa’da resmi tatil olduğu için piyasalar kapalı. Avrupa borsaları bugün kapalı olduğu için sert dalgalar beklenmeyebilir, ancak Trump’tan gelecek açıklamalar bu durumu değiştirebilir" dedi.
 

altın

Çarşamba günü Euro Bölgesi enflasyon verisi olduğunu söyleyen Memiş, "Fed toplantı tutanakları yayımlanacak. Japonya’da cuma günü ÜFE verisi, ABD’de de ÜFE verisi açıklanacak. Bunlar piyasalar için önemli" dedi.
 

Kısa vadeli al-sat

İran–ABD gerginliği bu hafta yine fiyatlanacak. Kısa vadeli al-sattan uzak durmak gerektiğini hatırlatan Memiş, "Piyasalar kısmen fırsat vermeye devam ediyor ancak geniş bant aralığında dalgalanma var" şeklinde konuştu.
 

BORSA İÇİN KRİTİK RAKAM

Memiş "Borsa İstanbul’da 12.400–12.900 puan aralığı takip ediliyor. Tavanın üzerine çıkılırsa kademeli alım fırsatı veriyor, benim nazarımda" dedi.

 

Dolar 44,59 lira

"Döviz baskılanmaya devam ediyor. Dolar 44,59 lira seviyesinde. Dolarda yıl sonuna kadar 50 lira bekliyoruz" diyen Memiş, döviz kuruna ilişkin beklentisini paylaştı.
 

ALTIN YATIRIMCISI DİKKAT! Ons altın

Ons altın 4663 dolar seviyesinden haftaya satıcılı başladı. Petrol yükseldiği için petrol ve dolar karşısındaki enstrümanlarda düşüş var.
 

ons altın için güçlü bir direnç seviyesi

ÇARŞAMBA HER ŞEY DEĞİŞECEK

Memiş, "4780 dolar seviyesi ons altın için güçlü bir direnç seviyesi. Aşağı yönlü kırılırsa düşüş devam eder. Yükselişin devam etmesi için ise 4780 seviyesinin kırılması gerekiyor. Enflasyon verileri, özellikle cuma günü saat 15.30’da açıklanacak ABD enflasyon verisi, bize net ipucu verecek" dedi.
 

Gram altın TL fiyatı

Gram altın TL fiyatının şu an 6808 lira seviyesinde olduğıunu söyleyen Memiş, "6830 lirayla haftayı tamamlamıştı. 6850 lira direnç seviyesi. Ons altını takip eden bir fiyatlama var. Orta ve uzun vadeli düşünenler için bu hafta altın fırsat veriyor" dedi.
 

Gümüş

Memiş, "Gümüş satıcılı başladı. 69 dolar – 74,5 dolar seviyesi arasında bant aralığı var. 70 doların altı alım fırsatı olarak değerlendirilebilir" dedi.
 

Brent petrol varil fiyatı

Brent petrol varil fiyatı için de rakam veren uzman isim, "112,5 dolar seviyesinde yükselerek başladı. Bir kırılım mutlaka olacak ancak brent petrol fiyatında Orta Doğu haber akışları çok önemli olacaktır. Bu yüzden çarşamba günü çok kritik" şeklinde konuştu.
 

ateşkes olmazsa

Memiş, "Eğer ateşkes olmazsa daha şiddetli bir saldırı görülebilir ve çok daha sert gelişmeler yaşanabilir" dedi.
 

Ayrıca Memiş, "Bir anlaşma haberi gelirse petrolde hızlı gerileme, altın ve gümüş gibi metallerde ise hızlı yükselişler yaşanır. Bu yüzden çarşamba gününün çok kritik olduğunu yeniden hatırlatıyorum" ifadesini ekledi.

