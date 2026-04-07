Göztepe Galatasaray muhtemel 11 ve maç kadrosu belli oldu

Göztepe - Galatasaray maç kadrosu, muhtemel 11 belli olmaya başladı. Süper Lig’in 27. hafta erteleme maçında Göztepe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede sarı-kırmızılı ekip, son haftada aldığı mağlubiyetin ardından deplasmanda puan kaybı yaşamak istemiyor. Ev sahibi ekip ise üst sıralardaki yerini güçlendirmek adına sahaya çıkacak. Kritik mücadele öncesinde iki takımın eksikleri ve kadro tercihleri dikkat çekiyor. Göztepe - Galatasaray maç kadrosu kimler var? İşte Göztepe Galatasaray maç kadrosu!

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 01:43
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 01:46

’de ertelenen 27. hafta karşılaşması futbolseverleri önemli bir mücadeleyle buluşturacak. İzmir’de oynanacak karşılaşmada iki ekip de sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. maç kadrosu, maç saati yaklaştıkça belli olmaya başladı.

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 27. hafta Göztepe Galatasaray maçı öncesinde, karşılaşmanın ne zaman, hangi kanalda yayınlanacağı ve iki takımın muhtemel ilk 11'leri ile kadro durumları açıklandı.
Göztepe - Galatasaray erteleme maçı 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.00'de Isonem Park'ta oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Galatasaray 64 puanla zirvede yer alırken, Göztepe 46 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor.
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart cezası nedeniyle, Victor Osimhen ve Gabriel Sara ise sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.
Göztepe'nin muhtemel 11'i: Lis, Taha, Heliton, Allan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan.
Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Uğurcan Çakır, Boey, Davinson, Singo, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.
GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Göztepe ile Galatasaray arasında oynanacak erteleme mücadelesi 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma İzmir’de bulunan Isonem Park’ta oynanacak ve futbolseverler mücadeleyi beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

beIN Sports kullanıcıları Göztepe Galatasaray maçını canlı izleyebilirken, TOD platformu üzerinden de internet bağlantısıyla Göztepe Galatasaray maçı canlı takip edilebilecek.

GÖZTEPE - GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ, PUAN DURUMLARI

Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan karşılaşmada Galatasaray rakibini 3-1 mağlup etmişti. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekip 64 puanla zirvede yer alırken, 63 puanla Fenerbahçe ve Trabzonspor en yakın takipçileri olarak yer alıyor.

Ev sahibi Göztepe ise 46 puanla ligin 5. sırasında bulunuyor. İzmir temsilcisi, üst sıralardaki yerini korumak ve Avrupa kupaları hedefini gerçekleştirmek için sahaya çıkarken, Galatasaray deplasmanda puan farkını artırma fırsatını değerlendirmek istiyor.

GÖZTEPE - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Karşılaşma öncesinde eksik oyuncular dikkat çekiyor. Kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı kadroda yer alamayacak. Liverpool maçında kolu kırılan Victor Osimhen ile milli takım kampında sakatlık yaşayan Gabriel Sara da İzmir deplasmanında forma giyemeyecek isimler arasında yer alıyor.

GÖZTEPE GALATASARAY MUHTEMEL 11

Karşılaşma öncesinde iki takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel kadrolar şöyle:

Göztepe’nin muhtemel 11’i: Lis, Taha, Heliton, Allan, Arda Okan, Dennis, Miroshi, Cherni, Antunes, Janderson, Juan.

Galatasaray’ın muhtemel 11’i: Uğurcan Çakır, Boey, Davinson, Singo, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.

