Trafikte kavga etti sahte milletvekili kimliğiyle korkutmaya çalıştı

Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı'nda ters yönde ilerleyen bir aracın sürücüsü ters yolda ilerlerlerken başka bir sürücüyle tartışmaya başladı. Ters yönde ilerleyen şoförün yanındaki şahıs sahte milletvekili kimliği ve TBMM rozetli cüzdan göstererek korkutmaya çalıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Trafikte kavga etti sahte milletvekili kimliğiyle korkutmaya çalıştı Fatih'te trafikte tartıştığı sürücüye sahte milletvekili kimliği gösteren kişiye hem para cezası uygulandı hem de 'evrakta sahtecilik' suçundan adli işlem başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı. Adnan Menderes Bulvarı'nda ters yönde ilerleyen aracın sürücüsü, tartıştığı kişiye sahte milletvekili kimliği ve TBMM rozetli cüzdan gösterdi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü C.M. (22) ve yolcu koltuğunda oturan A.M. (53) yakalandı. Sürücü ve yolcuya, ters yön, taşıt yolu üzerinde duraklamak ve emniyet kemeri kullanmamak maddelerinden toplam 16 bin 246 lira idari para cezası kesildi. Yakalanan A.M. hakkında 'evrakta sahtecilik' suçundan soruşturma başlatıldı.

