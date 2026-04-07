Trafikte kavga etti sahte milletvekili kimliğiyle korkutmaya çalıştı

Fatih'te Adnan Menderes Bulvarı'nda ters yönde ilerleyen bir aracın sürücüsü ters yolda ilerlerlerken başka bir sürücüyle tartışmaya başladı. Ters yönde ilerleyen şoförün yanındaki şahıs sahte milletvekili kimliği ve TBMM rozetli cüzdan göstererek korkutmaya çalıştı.
Trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsü C.M. (22) ile yolcu koltuğunda oturan A.M. (53) ekiplerce yakalandı.
Sürücü ve yolcuya, Karayolları Trafik Kanunu'nun "ters yön", "taşıt yolu üzerinde duraklamak" ve "emniyet kemeri kullanmamak" maddelerinden 16 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.
Yakalanan A.M. hakkında "evrakta sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.