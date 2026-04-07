Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin operasyon düzenlendi. İstanbul ve Yalova’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun merkezinde belediye iştiraki olan Kent A.Ş. yer alıyor.
Şirketin Genel Müdürü N.A.'ya belediye binasında özel oda tahsis edildiği ve yetkisi olmadığı halde "Belediye Başkan Yardımcısı" unvanını kullandığı tespit edildi.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsat süreçlerinin kriptolu ve kapalı devre bir iletişim ağını da deşifre etti. Şüphelilerin, müteahhitlerden talep edilen paraların ödenip ödenmediğini bir Excel tablosu üzerinde renk kodlarıyla takip ettikleri ortaya çıktı.
|Konu
|Detay
|Operasyon Koordinasyonu
|İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
|İddialar
|Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük
|Operasyon Yerleri
|İstanbul ve Yalova
|Gözaltı Sayısı
|20 şüpheli
|Merkezdeki Kurum
|Üsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.
|Şirket Genel Müdürü (N.A.)
|Belediye binasında özel oda tahsisi, yetkisi olmadığı halde 'Belediye Başkan Yardımcısı' unvanını kullanma
|İletişim Ağı
|Ruhsat süreçleri için kriptolu ve kapalı devre iletişim ağı
|Para Takibi
|Müteahhitlerden talep edilen paraların Excel tablosunda renk kodlarıyla takip edilmesi
|Renk Kodları Anlamları
|Mavi: Anlaşma sağlandı, işlemler yürütülsün.
Kırmızı: Anlaşma yok, işlemleri durdurun.
Yeşil: Henüz görüşülmedi, bekletin.
Turuncu: Görüşme yapıldı, talimat bekleniyor.
|Usulsüzlükler (İskan Ruhsatı)
|Mühendislerin denetimlerinde mevzuata aykırılıkların tespiti.
Tespitlerin Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A.'ya sunumlarla aktarılması.
Değerlendirmelerin belediye binasında yapılan toplantılarda ele alınması.
Belediye Başkan Yardımcısı F.D.'nin toplantılara katılması.
Müteahhitlerden talep edilecek menfaatlerin belirlenmesi ve yönlendirmeler.
|Operasyon Adres Sayısı
|İstanbul ve Yalova'da toplam 30 adres
|El Konulan Materyaller
|Çok sayıda dijital materyal
Üsküdar Belediyesi’nde görevli mühendislerin iskan ruhsatı sürecinde inşaatlarda denetimler gerçekleştirdiği, bu denetimlerde mevzuata aykırılıkların tespit edildiği öğrenildi. Tespitlere ilişkin bina görselleri ve teknik verilerin, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan sunumlarla Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A.’ya aktarıldığı, bu değerlendirmelerin belediye binasında yapılan toplantılarda ele alındığı belirtildi. Söz konusu toplantılara belediye başkan yardımcısı F.D.’nin de katıldığı öğrenildi. İskan ruhsatı süreçlerinde de benzer usulsüzlüklerin yaşandığı, müteahhitlerden talep edilecek menfaatlerin bu toplantılarda belirlendiği ve ilgili kişilerin bu doğrultuda yönlendirildiği ifade edildi.
Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda, İstanbul ve Yalova’da toplam 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu