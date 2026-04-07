Gündem

Editor
 | Özge Sönmez

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatları üzerinden yolsuzluk iddialarına ilişkin operasyon düzenlendi. İstanbul ve Yalova’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kriptolu ve kapalı devre bir iletişim ağını da deşifre etti.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 07:49
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 08:31

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ’nde yapı ruhsatı ile iskan ruhsatı süreçlerinde ve iddialarına ilişkin düzenlendi. İstanbul ve Yalova’da gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, operasyonun merkezinde belediye iştiraki olan Kent A.Ş. yer alıyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük iddialarına yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
ÖZEL ODA TAHSİS EDİLMİŞ

Şirketin Genel Müdürü N.A.'ya belediye binasında özel oda tahsis edildiği ve yetkisi olmadığı halde "Belediye Başkan Yardımcısı" unvanını kullandığı tespit edildi.

İLETİŞİM AĞLARI DEŞİFRE OLDU

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsat süreçlerinin kriptolu ve kapalı devre bir iletişim ağını da deşifre etti. Şüphelilerin, müteahhitlerden talep edilen paraların ödenip ödenmediğini bir Excel tablosu üzerinde renk kodlarıyla takip ettikleri ortaya çıktı.

Mavi: Anlaşma sağlandı, işlemler yürütülsün.

Kırmızı: Anlaşma yok, işlemleri durdurun.

Yeşil: Henüz görüşülmedi, bekletin.

Turuncu: Görüşme yapıldı, talimat bekleniyor.

KonuDetay
Operasyon Koordinasyonuİstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
İddialarÜsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan ruhsatı süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük
Operasyon Yerleriİstanbul ve Yalova
Gözaltı Sayısı20 şüpheli
Merkezdeki KurumÜsküdar Belediyesi iştiraki Kent A.Ş.
Şirket Genel Müdürü (N.A.)Belediye binasında özel oda tahsisi, yetkisi olmadığı halde 'Belediye Başkan Yardımcısı' unvanını kullanma
İletişim AğıRuhsat süreçleri için kriptolu ve kapalı devre iletişim ağı
Para TakibiMüteahhitlerden talep edilen paraların Excel tablosunda renk kodlarıyla takip edilmesi
Renk Kodları AnlamlarıMavi: Anlaşma sağlandı, işlemler yürütülsün.
Kırmızı: Anlaşma yok, işlemleri durdurun.
Yeşil: Henüz görüşülmedi, bekletin.
Turuncu: Görüşme yapıldı, talimat bekleniyor.
Usulsüzlükler (İskan Ruhsatı)Mühendislerin denetimlerinde mevzuata aykırılıkların tespiti.
Tespitlerin Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A.'ya sunumlarla aktarılması.
Değerlendirmelerin belediye binasında yapılan toplantılarda ele alınması.
Belediye Başkan Yardımcısı F.D.'nin toplantılara katılması.
Müteahhitlerden talep edilecek menfaatlerin belirlenmesi ve yönlendirmeler.
Operasyon Adres Sayısıİstanbul ve Yalova'da toplam 30 adres
El Konulan MateryallerÇok sayıda dijital materyal

USULSÜZLÜKLER, YÖNLENDİRMELER

Üsküdar Belediyesi’nde görevli mühendislerin iskan ruhsatı sürecinde inşaatlarda denetimler gerçekleştirdiği, bu denetimlerde mevzuata aykırılıkların tespit edildiği öğrenildi. Tespitlere ilişkin bina görselleri ve teknik verilerin, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan sunumlarla Kent A.Ş. Genel Müdürü N.A.’ya aktarıldığı, bu değerlendirmelerin belediye binasında yapılan toplantılarda ele alındığı belirtildi. Söz konusu toplantılara belediye başkan yardımcısı F.D.’nin de katıldığı öğrenildi. İskan ruhsatı süreçlerinde de benzer usulsüzlüklerin yaşandığı, müteahhitlerden talep edilecek menfaatlerin bu toplantılarda belirlendiği ve ilgili kişilerin bu doğrultuda yönlendirildiği ifade edildi.

30 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKINLAR

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda, İstanbul ve Yalova’da toplam 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu

