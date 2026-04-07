Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Aydın'da belediyenin mağazasına saldırı

Aydın'ın Germencik ilçesinde gece saatlerinde silah sesleri duyuldu. Yerel ürünlerin satıldığı belediyeye ait satış mağazasına isabet etmiş 12 kurşun izi bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
07.04.2026
06:30
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
06:33

Aydın’ın Germencik ilçesinde belediye mağazası saldırıya uğradı. Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Germencik Belediyesi’ne ait İNYA Yöresel Ürünler Satış Mağazası yoldan geçen bir lüks araç tarafından tarandı.

HABERİN ÖZETİ

Aydın'da belediyenin mağazasına saldırı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Aydın'ın Germencik ilçesinde, Germencik Belediyesi'ne ait İNYA Yöresel Ürünler Satış Mağazası, yoldan geçen bir lüks araç tarafından silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda mağazaya 12 kurşun isabet etti.
Saldırganın silahındaki şarjörü tamamen boşalttığı değerlendiriliyor.
Olayda yaralanan veya can kaybı yaşanmadı.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Belediyenin işletmesi olayda maddi zarar gördü. İlk belirlemelere göre 12 kurşun isabet alan mağazaya silahlı saldırıda bulunan şahsın silahındaki şarjörü tamamen boşalttı sanılıyor.

POLİS 1 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Gecenin sessizliğini bozan silahlı saldırının ardından olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Mağazada kimsenin olmaması ve gece saatlerinde yaşanan olayda yaralı ve can kaybının olmaması teselli kaynağı olurken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olaydan sonra görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, ifadesine başvurmak üzere bir kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.