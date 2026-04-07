Aydın’ın Germencik ilçesinde belediye mağazası saldırıya uğradı. Germencik Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Germencik Belediyesi’ne ait İNYA Yöresel Ürünler Satış Mağazası yoldan geçen bir lüks araç tarafından tarandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aydın'da belediyenin mağazasına saldırı Aydın'ın Germencik ilçesinde, Germencik Belediyesi'ne ait İNYA Yöresel Ürünler Satış Mağazası, yoldan geçen bir lüks araç tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda mağazaya 12 kurşun isabet etti. Saldırganın silahındaki şarjörü tamamen boşalttığı değerlendiriliyor. Olayda yaralanan veya can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Belediyenin işletmesi olayda maddi zarar gördü. İlk belirlemelere göre 12 kurşun isabet alan mağazaya silahlı saldırıda bulunan şahsın silahındaki şarjörü tamamen boşalttı sanılıyor.

POLİS 1 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Gecenin sessizliğini bozan silahlı saldırının ardından olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Mağazada kimsenin olmaması ve gece saatlerinde yaşanan olayda yaralı ve can kaybının olmaması teselli kaynağı olurken, iş yerinde maddi hasar oluştu. Olaydan sonra görgü tanıklarının ifadelerine başvurup çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, ifadesine başvurmak üzere bir kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.