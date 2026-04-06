Antalya'nın Serik ilçesinde sabah erken saatlerde meydana gelen olayda; belediye binası önüne motosikletle gelen bir şahıs elindeki pompalı tüfekle hizmet binasına kurşun yağdırdı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Belediye önünde dehşet! Peş peşe tetiğe bastı Antalya'nın Serik ilçesinde bir şahıs, motosikletle belediye binasına gelerek pompalı tüfekle ateş etti. Olayda nöbet tutan iki zabıta yara almadan kurtuldu. Şüpheli şahıs olay yerinde motosikletini bırakarak kaçtı ancak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın cezai ehliyeti olmadığı öğrenildi. Ateşlenen kurşunlar nedeniyle belediye binasının giriş kapısı ve vezne bölümünün camlarında hafif hasar oluştu.

O sırada bölgede bulunan ve nöbet tutan zabıtalar T.K. ve A.B. şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Zabıtalar ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

CEZAİ EHLİYETİ YOK

Olay sonrası motosikletini olay yerinde bırakarak oradan uzaklaşan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İsminin Ş.D. olduğu ve cezai ehliyeti olmadığı öğrenilen şahsın belediye binasına neden ateş ettiği henüz belirlenemedi.

BİNADA HAFİF HASAR VAR

Olayda sıkılan kurşun nedeniyle belediye binasının giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.