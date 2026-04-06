Belediye önünde dehşet! Peş peşe tetiğe bastı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Antalya'nın Serik ilçesinde sabah erken saatlerde meydana gelen olayda; belediye binası önüne motosikletle gelen bir şahıs elindeki pompalı tüfekle hizmet binasına kurşun yağdırdı.
O sırada bölgede bulunan ve nöbet tutan zabıtalar T.K. ve A.B. şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Zabıtalar ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay sonrası motosikletini olay yerinde bırakarak oradan uzaklaşan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İsminin Ş.D. olduğu ve cezai ehliyeti olmadığı öğrenilen şahsın belediye binasına neden ateş ettiği henüz belirlenemedi.
Olayda sıkılan kurşun nedeniyle belediye binasının giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.