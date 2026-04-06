Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Belediye önünde dehşet! Peş peşe tetiğe bastı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle belediye binasına kurşun yağdırdı. Olayın ardından yaya olarak kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şahsın cezai ehliyeti olmadığı öğrenildi.

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 09:50

Antalya'nın Serik ilçesinde sabah erken saatlerde meydana gelen olayda; belediye binası önüne motosikletle gelen bir şahıs elindeki pompalı tüfekle hizmet binasına kurşun yağdırdı.

HABERİN ÖZETİ

Antalya'nın Serik ilçesinde bir şahıs, motosikletle belediye binasına gelerek pompalı tüfekle ateş etti.
Olayda nöbet tutan iki zabıta yara almadan kurtuldu.
Şüpheli şahıs olay yerinde motosikletini bırakarak kaçtı ancak kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Şahsın cezai ehliyeti olmadığı öğrenildi.
Ateşlenen kurşunlar nedeniyle belediye binasının giriş kapısı ve vezne bölümünün camlarında hafif hasar oluştu.
O sırada bölgede bulunan ve nöbet tutan zabıtalar T.K. ve A.B. şans eseri olaydan yara almadan kurtuldu. Zabıtalar ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

CEZAİ EHLİYETİ YOK

Olay sonrası motosikletini olay yerinde bırakarak oradan uzaklaşan şahıs, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İsminin Ş.D. olduğu ve cezai ehliyeti olmadığı öğrenilen şahsın belediye binasına neden ateş ettiği henüz belirlenemedi.

BİNADA HAFİF HASAR VAR

Olayda sıkılan kurşun nedeniyle belediye binasının giriş kapısı ve vezne bölümünün camları kırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana’yı hortum, dolu ve sağanak vurdu: Suya dayanamayan istinat duvarı çöktü
Sahte belgelerle yabancılara ikamet izni aldırmışlar! Ekipler düğmeye bastı: Çok sayıda kişi yakalandı
Beşiktaş'ta oto galeride yangın: 15 araç kül oldu, 100 milyon TL hasar oluştu
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
