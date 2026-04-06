Beşiktaş'ta oto galeride yangın: 15 araç kül oldu, 100 milyon TL hasar oluştu

GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 07:39
06.04.2026
saat ikonu 07:47
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde gece saatlerinde bir oto galeride yangın çıktı. Park halindeki araçta çıkan yangın diğer araçlara da sıçradı. 15 otomobilin alevlere teslim olduğu yangında 100 milyon liralık hasar meydana geldi.

Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerindeki 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan oto galeride park halinde bulunan otomobilde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı.

Otomobilde başlayan yangın, park halindeki diğer 14 araca da sıçrayarak büyüdü.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatıp güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda alevler kontrol altına alındı soğutma çalışmasının ardından ise tamamen söndürüldü.

15 OTOMOBİL HASAR GÖRDÜ

Yangında 15 otomobil büyük ölçüde hasar aldı. Ayrıca itfaiye ekipleri oto galerinin bulunduğu binaya soğutma çalışması yaptı.

Öte yandan yangın alanına olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Ekiplerin çalışmaları sonrasında yangının başlama sebebinin kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.

100 MİLYON TL'LİK ZARAR!

15 aracın alevlere teslim olduğu 4 katlı binanın dış cephesinin de kısmen yandığı yangında yaklaşık 100 milyon liralık hasar meydana geldi.

Yetkililer yangınla ve kundaklama şüphesi ile ilgili inceleme başlattı.

