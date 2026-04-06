Adana’yı hortum, dolu ve sağanak vurdu: Suya dayanamayan istinat duvarı çöktü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adana’da etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. En çok yağış alan bölgelerden biri olan Çukurova ilçesinde cadde ve sokaklar adeta nehre döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Oluşan hortum vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, yoğun yağmur nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Bir binanın istinat duvarı suyun etkisiyle yıkılırken o anlar kameralara yansıdı.