Sağanak yerini doluya bıraktı: Meyve bahçeler zarar gördü

Siirt’in Kurtalan ilçesinde gün boyu etkisini sürdüren sağanak yağış, akşam saatlerine doğru yerini şiddetli dolu yağışına bıraktı. Sadece birkaç dakika süren dolu, bağ ve bahçeleri adeta yerle bir etti. Yaşanan doğa olayı sonrası tarlalarına koşan Kurtalanlı üreticiler, son günlerdeki aşırı yağışların ardından gelen bu son darbeyle büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek, yetkililerden destek talebinde bulundu.

