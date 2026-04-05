Karadeniz üzerinde görüldü: Nadir görülen doğa olayı rulo bulut şaşırttı

Karadeniz'de nadir görülen doğa olayı sayılan rulo bulut oluşumu gözlendi. Roll claud olarak adlandırılan silindir biçimli bulut oluşumu Samsun'un Yakakent ilçesinde kameralara takıldı.

Görüntüsüyle dikkati çeken bulut, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Meteoroloji uzmanları, bu tür bulutların sıcak ve soğuk hava kütlelerinin hızla yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan ender bir atmosfer olayı olduğunu belirtti.