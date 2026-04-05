Faizsiz kredi rakamları güncellendi! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

Faizsiz kredi rakamları güncellendi! İşte sıfır faizli kredi veren bankalar

İki bayram arasında finansal olarak nefes almak  isteyen vatandaşlar faizsiz ve düşük faizli ihtimalleri araştırıyor! 

Bankaların 'sıfır faiz' limitleri 100 bin TL bandına dayanırken, geri ödeme vadeleri de ilk kez esnemeye başladı. Özellikle yeni müşteriler için açılan bu özel musluklarda, kimi banka 3 ay vadeli 'bedava' para sunarken, kimisi %0,99 gibi sembolik faizlerle 12 ay taksit imkanı tanıyor. 

Peki, hangi bankanın teklifi sadece kağıt üzerinde, hangisi gerçekten cebinizi rahatlatır? İşte piyasadaki tüm kafa karışıklığını bitiren, sadece resmi verileri baz aldığımız 'sıfır ve düşük faizli' bankalar tam listesi...

faizsiz kredi

Sıfır ve Düşük Faizli Kredi Rehberi

1. AKBANK

  • Maksimum Toplam Ödeme: 100.000 TL
  • Net Nakit Dağılımı: 50.000 TL Faizsiz (%0) Kredi + 50.000 TL Faizsiz (%0) Taksitli Avans Hesap.
  • Vade: Her ikisi için de 3 ay.
  • Ek Fırsat: Mobilden Akbanklı olanlara özel %0,99 faizle 100.000 TL (12 ay vadeli) seçeneği de mevcut.

 

2. DENİZBANK

  • Maksimum Toplam Ödeme: 90.000 TL (Faizsiz %0)
  • Net Nakit Dağılımı: 65.000 TL Faizsiz Kredi + 25.000 TL Faizsiz Taksitli Nakit Avans.
  • Vade: Her ikisi için de 3 ay.

 

3. QNB (85 Bin TL'lik Paket)

  • Maksimum Toplam Ödeme: 85.000 TL (Faizsiz %0)
  • Net Nakit Dağılımı: 60.000 TL Faizsiz İhtiyaç Kredisi + 25.000 TL Faizsiz Taksitli Nakit Avans.
  • Vade: Her ikisi için de 3 ay.

 

4. TÜRKİYE İŞ BANKASI (Ek Hesap Avantajlı)

  • Maksimum Toplam Ödeme: 55.000 TL (Faizsiz %0)
  • Net Nakit Dağılımı: 25.000 TL Taksitli Nakit Avans (3 ay vade) + 30.000 TL Ek Hesap (1 ay vade).
  • Şart: İşCep üzerinden ilk kez müşteri olanlara özel.

 

5. ENPARA 

  • Maksimum Toplam Ödeme: 70.000 TL (Faizsiz %0)
  • Net Nakit Dağılımı: 45.000 TL Faizsiz Kredi (12 ay vade) + 25.000 TL Faizsiz Taksitli Avans (3 ay vade).

 

7. BURGAN BANK (ON) 

  • Maksimum Toplam Ödeme: 25.000 TL
  • Detay: %0,99 faiz oranı ile 25.000 TL (3 ay vadeli) ihtiyaç kredisi.

 

8. ALBARAKA / KATILIM TARAFI (İhtiyaç Kart)

  • Maksimum Toplam Ödeme: 100.000 TL
  • Detay: %1,99 finansman oranı ile İhtiyaç Kart üzerinden 100.000 TL'ye kadar harcamaya 12 ay taksit.

 

9. ALTERNATİF BANK (Karma Faizli Paket)

  • Maksimum Toplam Ödeme: 120.000 TL
  • Detay: %1,99 faizle 3 ay vadeli 40.000 TL (Kredi + Nakit Avans) VEYA %2,99 faizle 12 ay vadeli 100.000 TL kredi seçeneği.

 

10. TEB 

  • Maksimum Toplam Ödeme: 425.000 TL
  • Net Nakit Dağılımı: 25.000 TL Faizsiz (3 ay) Taksitli Nakit Avans + 400.000 TL %3,89 sabit faizli kredi.

 

11. GARANTİ BBVA 

  • Maksimum Toplam Ödeme: 100.000 TL
  • Detay: %1,99 faiz oranı ile 100.000 TL (12 ay vadeli) kredi fırsatı.

 

