2026 YDS 1 cevap anahtarı görüntüleme ekranı! YDS soru ve cevapları açıklandı mı?

Yılın ilk YDS oturumu olan 2026-YDS/1 için heyecan devam ediyor. Türkiye çapında binlerce aday, sınav sonrasında dikkatini sonuç tarihi ve cevap anahtarına yöneltti. ÖSYM takvimine göre sınavın sona ermesinin hemen sonrasında “YDS/1 soru kitapçığı yayımlandı mı?” ve “cevap anahtarı hangi tarihte açıklanacak?” soruları yoğun biçimde araştırılıyor. Oturumun bitiş saatine yaklaşılırken, adayların sonuç açıklama tarihi ve değerlendirme sürecine ilişkin beklentisi de yükselmiş durumda.

YDS 1 SONA ERDİ Mİ?

2026-YDS/1, 5 Nisan Pazar günü saat 10.15’te başladı. YDS oturumunda adaylara toplam 180 dakika (3 saat) süre verildi. Saat 10.15’te başlayan sınav, 13.15 itibarıyla tamamlandı. Adaylar bu zaman diliminde toplam 80 adet çoktan seçmeli soruyu yanıtladı.

YDS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?

5 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026-YDS/1 Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının, sınavın bitimini takiben duyurulması bekleniyor. ÖSYM’nin resmî internet adresinde 2026 YDS soru ve cevapları adayların erişimine açılacak. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle giriş yaparak ilgili dokümanlara ulaşabilecek. 2026 YDS/1 Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri ile cevap anahtarlarına ilgili bağlantılar aracılığıyla erişim sağlanabilecek.

YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN DUYURULACAK?

YDS sınav sonuçları 30 Nisan tarihinde açıklanacak. Sınavın geçerlilik süresi, ilgili kurumların kendi mevzuatında belirlenen süre çerçevesinde uygulanacak; ayrıca kurumlar ihtiyaçlarına göre farklı bir geçerlilik süresi tespit edebilecek. İlk oturuma katılamayan ya da planlaması doğrultusunda sınavı erteleyen adaylar için ikinci oturum olan YDS/2, 22 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.