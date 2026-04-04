Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Nisan Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin dışında kalan tüm illerde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

HABERİN ÖZETİ Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı! Yer yer kar yağışına dönecek Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Nisan Cumartesi günü için yayımladığı hava tahmin raporunda Türkiye genelinde sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi. Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin dışındaki tüm illerde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek. Ege kıyılarında yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı; sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgâr (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 NİSAN CUMARTESİ GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık (En Düşük °C) Sıcaklık (En Yüksek °C) Durum Notlar MARMARA ÇANAKKALE - 15 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EDİRNE - 16 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL - 17 Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ - 16 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı EGE A.KARAHİSAR - 13 Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İZMİR - 16 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA - 16 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA - 13 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölge Genel Durumu Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. AKDENİZ ADANA - 20 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA - 18 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY - 19 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN - 19 Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İÇ ANADOLU ANKARA - 15 Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı ÇANKIRI - 18 Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı ESKİŞEHİR - 15 Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KONYA - 14 Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı Bölge Genel Durumu Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BATI KARADENİZ BOLU - 16 Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE - 18 Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU - 16 Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK - 15 Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA - 19 Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN - 13 Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı SAMSUN - 16 Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON - 16 Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı DOĞU ANADOLU ERZURUM - 8 Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. KARS - 9 Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu MALATYA - 17 Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı VAN - 9 Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR - 17 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı Bölge genelinde yer yer toz taşınımı tahmin ediliyor. GAZİANTEP - 16 Çok bulutlu SİİRT - 14 Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ŞANLIURFA - 19 Çok bulutlu

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz'de yer yer toz taşınımı bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Bartın ve Kastamonu kıyıları hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı tahmin ediliyor.

