Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı! Yer yer kar yağışına dönecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmeye göre, bugün de yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunda yer yer kar yağışı da beklenirken, hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacağı bildirildi. İşte 4 Nisan Cumartesi güncel hava durumu...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 09:25
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 09:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Nisan Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin dışında kalan tüm illerde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Nisan Cumartesi günü için yayımladığı hava tahmin raporunda Türkiye genelinde sağanak yağışların etkili olacağını bildirdi.
Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin dışındaki tüm illerde sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek.
Ege kıyılarında yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı; sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgâr (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde bulunmaktadır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 NİSAN CUMARTESİ GÜNCEL HAVA DURUMU

BölgeŞehirSıcaklık (En Düşük °C)Sıcaklık (En Yüksek °C)DurumNotlar
MARMARAÇANAKKALE-15Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE-16Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL-17Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ-16Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EGEA.KARAHİSAR-13Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR-16Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA-16Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA-13Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıYağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Bölge Genel DurumuÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AKDENİZADANA-20Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA-18Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY-19Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN-19Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLUANKARA-15Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ÇANKIRI-18Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR-15Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA-14Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Bölge Genel DurumuParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZBOLU-16Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE-18Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU-16Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK-15Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA-19Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN-13Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN-16Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON-16Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLUERZURUM-8Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıDoğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
KARS-9Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
MALATYA-17Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN-9Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR-17Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıBölge genelinde yer yer toz taşınımı tahmin ediliyor.
GAZİANTEP-16Çok bulutlu
SİİRT-14Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA-19Çok bulutlu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adana elektrik kesintisi 4-5-6 Nisan listesi! Ceyhan, Çukurova, Seyhan elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
Afganistan'da şiddetli deprem! 5,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı var
Arabanızın klimasındaki o gizli tuşa hiç bastınız mı? Sadece tek bir dokunuşla yakıt tüketimini azaltmak mümkünmüş
ETİKETLER
#hava durumu
#toz taşınımı
#yağış uyarısı
#çığ tehlikesi
#Rüzgar Uyarısı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.