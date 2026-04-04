Meteoroloji'den birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı! Yer yer kar yağışına dönecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 Nisan Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Bartın ve Kastamonu kıyıları ile Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin dışında kalan tüm illerde sağanak yağış etkili olacak. Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Yağışların, Ege kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgârın, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (En Düşük °C)
|Sıcaklık (En Yüksek °C)
|Durum
|Notlar
|MARMARA
|ÇANAKKALE
|-
|15
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|EDİRNE
|-
|16
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|İSTANBUL
|-
|17
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|KIRKLARELİ
|-
|16
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|EGE
|A.KARAHİSAR
|-
|13
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|İZMİR
|-
|16
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|MANİSA
|-
|16
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MUĞLA
|-
|13
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|Bölge Genel Durumu
|Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin kıyı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
|AKDENİZ
|ADANA
|-
|20
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ANTALYA
|-
|18
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|HATAY
|-
|19
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MERSİN
|-
|19
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|-
|15
|Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|ÇANKIRI
|-
|18
|Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
|ESKİŞEHİR
|-
|15
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
|KONYA
|-
|14
|Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|Bölge Genel Durumu
|Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|-
|16
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|DÜZCE
|-
|18
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|KASTAMONU
|-
|16
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|ZONGULDAK
|-
|15
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|-
|19
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|ARTVİN
|-
|13
|Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
|SAMSUN
|-
|16
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|TRABZON
|-
|16
|Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|-
|8
|Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
|Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
|KARS
|-
|9
|Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
|MALATYA
|-
|17
|Çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|VAN
|-
|9
|Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|-
|17
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|Bölge genelinde yer yer toz taşınımı tahmin ediliyor.
|GAZİANTEP
|-
|16
|Çok bulutlu
|SİİRT
|-
|14
|Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
|ŞANLIURFA
|-
|19
|Çok bulutlu
