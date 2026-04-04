Afganistan'ın Hindukuş bölgesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), 5,9 büyüklüğündeki depremin 177 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ Afganistan'da şiddetli deprem! 5,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı var Afganistan'ın Hindukuş bölgesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 8 kişi hayatını kaybetti. Afganistan'ın Hindukuş bölgesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem, 177 kilometre derinlikte meydana geldi. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sharafat Zaman, depremde 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 yaşında bir çocuğun yaralandığını açıkladı. Pakistan Meteoroloji Dairesi, Hindukuş bölgesinde yerel saatle 21.13'te 6,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirmişti. Pakistan'da hissedilen şiddetli sarsıntılarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

DEPREMDE 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Depremle ilgili Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sharafat Zaman'dan açıklama geldi. Zaman, açıklamasında, "Depremde 8 kişi hayatını kaybetti. Kabil'in Gosfandara bölgesindeki ailenin cansız bedenleri adli tıp birimine nakledildi" ifadelerini kullandı.

Zaman, ayrıca 2 yaşında bir çocuğun deprem sırasında yaralandığını ve bölgedeki bir çocuk hastanesine sevk edildiğini kaydetti.

PAKİSTAN 6,3 İLE SALLANMIŞTI

Pakistan Meteoroloji Dairesi Ulusal Sismik İzleme Merkezi (NSMC) de Hindukuş bölgesinde yerel saat ile 21.13'te 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Şiddetli sarsıntıların başkent İslamabad, Pencap ve Khyber Pakhtunkhwa eyaletleri de dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde hissedildiği, ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedilmişti.