Afganistan'da şiddetli deprem! 5,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı var

Afganistan'ın Hindukuş bölgesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), 5,9 büyüklüğündeki depremin 177 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.
Depremle ilgili Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sharafat Zaman'dan açıklama geldi. Zaman, açıklamasında, "Depremde 8 kişi hayatını kaybetti. Kabil'in Gosfandara bölgesindeki ailenin cansız bedenleri adli tıp birimine nakledildi" ifadelerini kullandı.
Zaman, ayrıca 2 yaşında bir çocuğun deprem sırasında yaralandığını ve bölgedeki bir çocuk hastanesine sevk edildiğini kaydetti.
Pakistan Meteoroloji Dairesi Ulusal Sismik İzleme Merkezi (NSMC) de Hindukuş bölgesinde yerel saat ile 21.13'te 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirmişti.
Şiddetli sarsıntıların başkent İslamabad, Pencap ve Khyber Pakhtunkhwa eyaletleri de dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde hissedildiği, ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedilmişti.