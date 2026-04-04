Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Afganistan'da şiddetli deprem! 5,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı var

Afganistan'ın Hindukuş bölgesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sharafat Zaman, yaptığı açıklamada depremde 8 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Afganistan'da şiddetli deprem! 5,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı var
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 00:39
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 00:39

Afganistan'ın Hindukuş bölgesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), 5,9 büyüklüğündeki depremin 177 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Afganistan'da şiddetli deprem! 5,9 büyüklüğündeki depremde can kaybı var

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Afganistan'ın Hindukuş bölgesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde 8 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Hindukuş bölgesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Deprem, 177 kilometre derinlikte meydana geldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sharafat Zaman, depremde 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve 2 yaşında bir çocuğun yaralandığını açıkladı.
Pakistan Meteoroloji Dairesi, Hindukuş bölgesinde yerel saatle 21.13'te 6,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini bildirmişti.
Pakistan'da hissedilen şiddetli sarsıntılarda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

DEPREMDE 8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Depremle ilgili Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sharafat Zaman'dan açıklama geldi. Zaman, açıklamasında, "Depremde 8 kişi hayatını kaybetti. Kabil'in Gosfandara bölgesindeki ailenin cansız bedenleri adli tıp birimine nakledildi" ifadelerini kullandı.

Zaman, ayrıca 2 yaşında bir çocuğun deprem sırasında yaralandığını ve bölgedeki bir çocuk hastanesine sevk edildiğini kaydetti.

PAKİSTAN 6,3 İLE SALLANMIŞTI

Pakistan Meteoroloji Dairesi Ulusal Sismik İzleme Merkezi (NSMC) de Hindukuş bölgesinde yerel saat ile 21.13'te 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirmişti.

Şiddetli sarsıntıların başkent İslamabad, Pencap ve Khyber Pakhtunkhwa eyaletleri de dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde hissedildiği, ancak herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı kaydedilmişti.

ETİKETLER
#Sısmik Aktivite
#Afganistan Depremi
#Hindukuş Deprem
#Deprem Can Kaybı
#Pakistan Deprem
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.