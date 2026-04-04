Arabanızın klimasındaki o gizli tuşa hiç bastınız mı? Sadece tek bir dokunuşla yakıt tüketimini azaltmak mümkünmüş

ÖLÜMCÜL UYARI: UZUN YOLDA BU TUŞU ASLA AÇIK UNUTMAYIN

Her mucizevi sistemin bir handikabı vardır. İç hava sirkülasyon tuşu şehir içinde ve aracı ilk soğutma aşamasında bir kahraman olsa da, uzun şehirlerarası yolculuklarda saatlerce açık unutulduğunda sinsi bir tehlikeye dönüşür.

Araç içine taze hava girmediği için, içerideki 3-4 kişinin sürekli nefes alıp vermesi kabin içindeki oksijen seviyesini hızla tüketir ve karbondioksit (CO2) oranını artırır. Yüksek karbondioksit, sürücüde ani bir rehavet, uyku hali, esneme krizleri ve refleks zayıflaması meydana getirir. Bu nedenle, uzun yola çıktığınızda yakıt tasarrufu yapmak istiyorsanız sirkülasyon tuşunu kullanın ancak her 30-40 dakikada bir bu tuşu kapatarak dışarıdan 2-3 dakika boyunca araca taze oksijen girmesini kesinlikle ihmal etmeyin. Oksijen seviyesi yenilendikten sonra, tasarruf modunuza güvenle geri dönebilirsiniz.