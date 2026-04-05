Top oynarken çamura saplandılar! İtfaiye güçlükle kurtardı

İzmir’in Torbalı ilçesinde, top oynayan 10 yaşındaki 2 çocuk, çamura saplanarak mahsur kaldı. Dün etkili olan yağışla birlikte zeminin yumuşayıp adeta bataklığa dönüşürken, hareket etmekte zorlanan çocuklar, her harekette daha da derine gömülme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı Torbalı ekipleri, çocukları kurtarmak için büyük bir dikkat ve sabırla çalıştı. Çamurun her adımda içine çektiği arazide kontrollü şekilde ilerleyen itfaiyeciler, çocuklara ulaşıp bulundukları yerden tek tek çıkararak güvenli alana taşıdı. Korku dolu anların ardından sağlık ekiplerine teslim edilen çocukların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

