Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Hayvanlara 'kilo alsın' işkencesi! Hareketsiz kalsınlar diye çamura sapladılar, ceza yediler

Çorum'da hayvanların hareketlerini kısıtlayıp kilo aldırmaya çalışan işletme hayvanları adeta çamura sapladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla Tarım ve Orman Bakanlığı da harekete geçti. İşletmeye idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Hayvanlara 'kilo alsın' işkencesi! Hareketsiz kalsınlar diye çamura sapladılar, ceza yediler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.03.2026
saat ikonu 10:48
|
GÜNCELLEME:
11.03.2026
saat ikonu 10:55

Çorum'da hayvanları çamura saplayarak kilo almalarını sağlayan işletme hayvanlara adeta işkence etti. Kilo almaları için çamura saplanan hayvanların görüntüleri sosyal medyada tepkilere neden olurken, duruma el attı. Hayvanları uygunsuz koşullarda barındıran işletmeye denetimler gerçekleştirildiğini ve ilgili mevzuat kapsamında uygulandığını bildirdi.

HABERİN ÖZETİ

Hayvanlara 'kilo alsın' işkencesi! Hareketsiz kalsınlar diye çamura sapladılar, ceza yediler

Çorum'da hayvanları çamura saplayarak kilo almalarını sağlayan bir işletmeye, sosyal medyadaki tepkiler üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından idari para cezası uygulanarak hayvanların uygunsuz barınma koşulları düzeltildi.
Çorum'da bir işletme, hayvanları kilo almaları için çamura saplayarak uygunsuz koşullarda barındırdı.
Bu görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı derhal inceleme başlattı ve işletmenin Çorum'da olduğunu tespit etti.
İşletmeye idari para cezası uygulandı ve hayvanların barınma koşulları düzeltildi.
Bakanlık, hayvan refahına yönelik ihmal ve kötü muameleye müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
İŞLETME HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan ve hayvan refahına aykırı davranışlar içeren görüntülere ilişkin derhal inceleme başlatıldığı belirtildi.

Söz konusu görüntülerde yer alan işletmenin Çorum'da bulunduğunun tespit edilmesinin ardından Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmede gerekli denetimlerin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, ilgili mevzuat kapsamında işletmeye idari para cezası uygulandığı aktarıldı.

OLUMSUZ KOŞULLARA MÜDAHALE EDİLDİ

Açıklamada, işletmede bulunan hayvanların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen koşulların giderilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı bilgisi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Bakım alanları hayvanların uygun şartlarda barındırılmasını sağlayacak şekilde temizletilerek gerekli düzenlemeler yaptırılmıştır. Hayvanların sağlığına ve refahına yönelik her türlü ihmal ve kötü muamele asla kabul edilemez. Bu ilkeyi ihlal eden hiçbir kişi ya da işletmeye müsamaha gösterilmeyecektir. Bakanlık olarak ülke genelinde hayvan refahının korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

ETİKETLER
#tarım ve orman bakanlığı
#idari para cezası
#Hayvan Sağlığı
#Hayvan İşkencesi
#Çorum Hayvan Refahı
#Gündem
